Coronavirus.-Aerte destaca que les residències amb positius a la Comunitat Valenciana s'han reduït un 20% en una setmana

En eixe sentit, ha ressaltat que, segons les últimes dades d'ahir de la Conselleria de Sanitat Universal sobre residències amb casos confirmats de COVID 19, es comptabilitzaven 46 centres de persones majors en aquesta situació davant dels 57 recollits en la informació del passat 15 de setembre, la qual cosa suposa una reducció d'11 centres en sis dies, la qual cosa suposa un 19,29% menys.

D'aquesta manera, a dia de hui, solament hi ha casos confirmats en el 14% dels centres autoritzats a la Comunitat Valenciana, en 46 dels 327 que existeixen. En eixe sentit, ha destacat que aquestes dades venen a reforçar la idea que les residències estan treballant "molt dur per a tractar de frenar l'entrada del virus en les residències i per a mitigar l'impacte que el mateix té quan açò es produeix".

De fet, ha recordat que la pròpia consellera Barceló indicava recentment que quasi el 75% d'aquests centres tenia tres o menys casos, la qual cosa confirma que la propagació del virus és molt "més difícil actualment en l'interior dels centres".

A més, la taxa de mortalitat en els centres residencials des de l'1 de juliol és del 4,11% (24 morts de 583 casos confirmats des d'eixa data) davant de quasi el 19,82% de tota la pandèmia (580 morts de 2.596 casos confirmats des del 31 de gener). "Aquesta dada dona idea que el virus té menys virulència en aquesta fase", ha recalcat.

Per açò, el president d'Aerte ha traslladat un missatge de "tranquil·litat i de confiança" en el sector perquè ha subratllat que hi ha "molt poques residències amb casos actius" i en les quals hi ha, la incidència està "més controlada i la mortalitat s'ha reduït dràsticament".