Coto (Vox) traslada al Ayuntamiento las múltiples problemáticas de los vecinos de San Claudio

Coto ha indicado que "los vecinos reclaman soluciones a una larga lista de problemas a los que el Ayuntamiento no puede dar la espalda". Una vez conocidas las peticiones vecinales en boca de los propios habitantes de la zona, la edil de Vox ha presentado iniciativas municipales al respecto.

En primer lugar, Cristina Coto se refirió al problema de seguridad al comentar que "en las últimas dos semanas ha habido robos en dos bares y en la Iglesia, lo que revela una falta de seguridad que puede ser paliada reforzando la presencia policial".

La edil de Vox Oviedo resaltó el estado de las carreteras y caminos como otro de los grandes problemas de la zona, incidiendo en que "el pésimo estado de los 700 metros de carretera de San Roque a Ponteo o el hundimiento en el acceso a Lloriana requieres actuaciones urgentes".

"Esos 700 metros de la carretera de San Roque a Ponteo tienen un abundante tráfico de los vehículos que provienen del Escamplero, Lloriana, Ponteo, La Bolguina etc. y que van a coger la autovía, además de los vecinos que acuden al centro de San Claudio al médico, la farmacia, supermercado, bancos etc. La carretera, en un estado lamentable, no tiene cuneta ni arcenes ni aceras, además de un alumbrado muy pobre", ha destacado.

En otro orden de cosas, Cristina Coto también se refirió al lamentable el estado del Camino de Santiago a su paso por la localidad, algo que se agrava en el entorno de la Iglesia de Lloriana. Asegura que precisamente este lamentable estado del camino provoca continuas caídas de los peregrinos que van en bicicleta y las de algún que otro que va a pie. "Y también es descorazonador ver la iglesia de Lloriana en ruinas, sobre todo teniendo en cuenta que el Camino de Santiago pasa por delante de esta Iglesia, ofreciendo una penosa imagen a los peregrinos", ha dicho Coto.

Finalmente, Cristina Coto se hizo eco de una vieja y recurrente reivindicación vecinal ya que "dar uso a los terrenos de la antigua fábrica de loza y crear aparcamientos son otras de las lógicas reivindicaciones de los vecinos".