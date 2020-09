Armengol critica el discurso de Vox y defiende invertir "en la sociedad con gasto público" frente al COVID

Según ha informado la presidenta del Govern balear este martes en el pleno, a respuesta de la pregunta del portavoz parlamentario de Vox en Baleares, Jorge Campos, sobre las medidas frente a la pandemia de la COVID, que "como explicó en la comparecencia de la semana pasada, este Govern ha alcanzo acuerdos de diálogo en la Mesa Social, un Plan de Reactivación y la colaboración de consells insulares y de los ayuntamientos".

Además, ha continuado, "Baleares ha invertido desde el inicio de la pandemia en más recursos sanitarios y rastreadores, para hacer frente a una situación absolutamente compleja y también, ha logrado impulsar los ERTEs desde el principio".

Con todo, ha hecho hincapié en que "por primera vez, la respuesta del Govern, del Gobierno y de Europa es invertir en la sociedad con gasto público frente a la COVID".

Por su parte, Campos, ha advertido de la caída del PIB, de la acumulación de 100.000 personas paradas sin contar aquellas que se encuentran acogidas a ERTEs, el disparo de los contagios y el cierre de empresas.

En esta línea, ha lamentado que "los datos demuestran que este Govern no toma medidas" y ha recordado que Vox Baleares "hace seis meses propuso, por ejemplo, reducir y suspender impuestos o impulsar ayudas sociales directas".

Sin embargo, ha añadido, "no ha hecho nada de lo que dice y su solución ahora es cerrar los barrios, una medida inútil, que es la misma medida que ha tomado Madrid y que ustedes critican mientras las aplican aquí. Eso se llama cinismo".

Asimismo, ha criticado Campos, "continúan con su imposición del catalán, manteniendo el sectario canal público que no mira nadie o con la ruta ilegal de inmigración". "Su gestión económica y sanitaria es vomitiva", ha concluido.

Frente a estas palabras, la presidenta Armengol ha lamentado "un discurso que no aporta nada y es virulento", en el que, ha asegurado, "no encontrará a este Govern cuando está frente una crisis económica como la actual y si no se ha enterado de las medidas impulsadas es que trabaja poco por la sociedad balear".