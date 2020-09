¿Cuántos médicos faltan en España? Sanidad cifra el déficit en más de 4.000 y vaticina que se disparará hasta 2025

"No hay médicos en España, no nos podemos engañar, porque no hay oferta educativa. Necesitamos un plan a cinco o seis años. Tenemos que incentivar que médicos vengan a España". La presidenta de la Comunidad de Madrid,Isabel Díaz Ayuso, lamentó este lunes tras su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a falta de profesionales de la medicina en nuestro país, sobre en una situación crítica como la actual por el avance casi descontrolado del coronavirus.

Este déficit de galenos no es ninguna novedad, ya que los sindicatos médicos llevan reclamando años acciones concretas para que se aumenten las plantillas estructurales de estos profesionales. Pero, ¿cuántos médicos faltan en España?

La respuesta la ofrece el estudio La estimación de la oferta y demanda de médicos especialistas. España 2018-2030 del Ministerio de Sanidad que ha sido revisado en 2019. Según el documento, que recoge la información facilitada por los distintos Servicios Regionales de Salud, el déficit se sitúa en un 2,9% del total de los 138.797 médicos especialistas que hay en España trabajando en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Esto supone que a la sanidad pública le faltan más de 4.000 profesionales médicos.

El estudio también predice que este año la carencia será superior al 5% (límite considerado de equilibrio estructural) y que "los desequilibrios entre oferta y demanda de especialistas se agravan en los próximos años para posteriormente, a partir de 2025, estabilizarse y mantenerse en un déficit cercano al 12% entre 2025 y 2030".

Anestesiología, cirugía general y del aparato digestivo, farmacología clínica, geriatría, medicina del trabajo, medicina familiar y comunitaria, medicina preventiva y salud pública y pediatría son las especialidades con peor pronóstico de déficit de profesionales a corto y medio plazo.