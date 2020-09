Kiko Matamoros evita hablar de su hija Anita tras irse de cena familiar: "No falta nadie"

El distanciamiento entre Kiko Matamoros y Anita, hija que tuvo con Makoke, es cada vez más evidente. El colaborador de Sálvame lleva semanas viviendo una discusión familiar televisada mezclada con su postoperatorio tras haberse sometido a una intervención para extirparle la vesícula.

Al parecer, la relación de Anita Matamoros y Marta López, nueva novia del tertuliano, es lo que habría causado que padre e hija ya no se hablen. Y este problema se ha visto reflejado incluso en sus salidas con sus hijos.

Este lunes, Kiko Matamoros salió a cenar con Diego y Laura, sus dos mejores apoyos en estos momentos difíciles. Pero, a la salida del restaurante, se pronunció al respecto de sus compañías. "Reunión familiar, ¿falta gente?", preguntó la reportera de Europa Press.

"No, no falta nadie, estamos los que hemos querido estar, hemos podido estar, sus hermanas están fuera", respondió haciendo alusión a Lucía e Irene, sus hijas con Marián Flores. Pero entonces, la periodista le preguntó por Anita Matamoros y él, visiblemente molesto, decidió marcharse sin contestar para no avivar la polémica.