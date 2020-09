El balanç en el seté mes de l'any és negatiu en totes les comunitats autònomes, i oscil·la entre la caiguda del 24,7% de lesIlles Balears i la del 2,2% de Galícia.

A Balears li segueix el Principat d'Astúries (-24,4 per cent) i Comunitat Foral de Navarra (-18,1 per cent). Per la seua banda, els menors descensos s'han donat a Galícia (-2,2 per cent), Aragó (-2,9 per cent) i Comunitat Valenciana (-5,0 per cent).