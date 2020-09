Entran en vigor desde hoy las medidas de confinamiento de Pesquera (Valladolid)

Según precisa Sanidad, la orden mantendrá su eficacia durante 14 días naturales a contar desde ese mismo día, "eficacia que podrá prorrogarse en función de la evolución de la situación epidemiológica".

Hay que recordar que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Valladolid no ratificó el pasado día 17 las medidas sanitarias contenidas en la Orden SAN/851/2020 (16 de septiembre) por la que se adoptaban medidas sanitarias preventivas para la contención del COVID-19 en el municipio de Pesquera de Duero.

En un auto, el juez señalaba que las medidas adoptadas no guardaban la más mínima relación, no tenían la más mínima justificación técnica" y añadía que "un informe de situación epidemiológica, por muy bueno y completo que sea (y este no lo es), debe sustentar cada una de las decisiones que se toman. Y nada de esto se ha hecho".

Sanidad explica en la Orden que el informe de la Dirección General de Salud Pública con fecha de 21 de septiembre justifica estas medidas ante el "incremento significativo" del número de casos por COVID 19 en Pesquera de Duero, una tendencia al alza que comenzó en la semana epidemiológica 35 (del 24 al 30 de agosto), con un pico máximo hasta el momento en la semana 37 (del 7 al 13 de septiembre) y un total de tres brotes notificados.

La Consejería insiste en que es preciso adoptar medidas de prevención ante la evolución de la situación epidemiológica descrita en el informe de Salud Pública y con el objetivo de evitar la "posible expansión descontrolada de la COVID-19" y contener la "transmisión comunitaria" de la enfermedad en Pesquera.

Estas medidas afectan a la movilidad y a la circulación de las personas y al desarrollo de diversas actividades que, por sus características, puedan favorecer la propagación del virus. Así, se restringe la libre entrada y salida de personas del municipio de Pesquera de Duero, "salvo aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados", que se produzcan por asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, asistencia a la actividad lectiva presencial de los centros docentes, cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales o empresariales o retorno al lugar de residencia habitual.

También está contemplada la movilidad para asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables y por causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra actividad de análoga naturaleza.

Se permite la circulación de personas residentes dentro del municipio, "si bien se desaconsejan los desplazamientos y realización de actividades no imprescindibles", añade Sanidad en esta Orden en la que se suspenden las visitas en los centros residenciales de personas mayores, "salvo circunstancias individuales en las que sean de aplicación medidas adicionales de cuidados y humanización o situaciones de final de la vida, que adoptará la dirección del centro".

Tampoco se permiten las salidas de los residentes fuera del recinto de la residencia "salvo para acudir al médico y similares o situaciones de fuerza mayor" y se limita a un máximo de diez personas la participación en cualquier agrupación o reunión de carácter privado o no regulado en dicho municipio "tenga lugar tanto en espacios públicos como privados, excepto en el caso de personas convivientes".

Sanidad recuerda que los ciudadanos deberán colaborar activamente en el cumplimiento de las normas.