Raúl Cimas saca su lado más madridista en 'El hormiguero': "No quiero ver a Messi en el Real Madrid"

El cómico Raúl Cimas fue el primer invitado de la semana en El hormiguero, al que acudió para presentar su nuevo libro, Mamotreto, "donde lo único que he hecho ha sido un prólogo de un folio", comentó, ya que se trata de la recopilación de sus tres anteriores obras.

.@picuetin nos trae su último libro “Mamotreto”, la recopilación de sus tres libros anteriores #RaúlCimasEHpic.twitter.com/AEDdLNqgq2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 21, 2020

Tras la entrevista de Pablo Motos llegó el turno de la sección de Trancas y Barrancas, que le hicieron 'El test de todo mal', donde "te damos a elegir entre dos cosas, pero las dos son horribles y tú tienes que elegir una de las dos", explicó Barrancas.

"Así te vas haciendo a la idea de lo que es ser presidente del Gobierno hoy en día", añadió con ironía la hormiga. "A eso he jugado mucho desde pequeño, cuando me decían si quería quedarme con papá o con mamá, pero respondía que me daba igual", contestó Cimas.

La primera fue que tenía que elegir entre "que todas las cervezas que te tomes van a estar templadas o todas las almohadas que uses van a estar un poco húmedas", señalaron las hormigas al invitado, que eligió "la cerveza. Le tengo tanto amor que me da igual que esté un poco caliente".

La siguiente fue: "¿Te quedas en tu casa confinado para siempre o en la calle para siempre?". El cómico eligió la segunda opción porque "me gusta estar en la calle". Otra de las preguntas fue que tenía que elegir, lo que dure la pandemia, entre que "tus mascarillas huelan a coliflor o no tener internet". Y Cimas prefirió no tener internet al olor a hortaliza.

La versión más merengue del cómico

Pero donde de verdad sacó sus colores fue en la pregunta más futbolera: "Ernesto Sevilla nos ha dicho que eres del Real Madrid", afirmó Barrancas, a lo que el invitado contestó afirmativamente, pero "solo hasta que el Albacete suba a Primera".

"¿Qué eliges? Messi se queda en el Barça y cada vez que juega contra el Real Madrid le mete cinco goles o se va al equipo blanco, pero todos los goles que mete son en propia puerta", señalaron las hormigas.

El cómico contestó entre risas que "a lo primero casi me he acostumbrado", pero si tuviera que elegir, señaló muy seguro que "no quiero ver a Messi en el Real Madrid".