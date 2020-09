Ayuso defiende en TVE las restricciones por la Covid en Madrid: "No son una cuestión de ricos y pobres"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes en el telediario de TVE las nuevas restricciones en la región y ha sostenido que "no son una cuestión de ricos y pobres".

Tras las protestas y críticas de vecinos, sindicatos y partidos, Ayuso ha justificado de que las limitaciones de movilidad en las 37 áreas básicas de salud- que fueron anunciados el pasado viernes- no son por "estigma a determinadas zonas" porque afecta también al norte de Madrid que tiene un alto Producto Interior Bruto (PIB). "No son una cuestión de ricos y pobres", ha mantenido y añade que las medidas "se tomarán donde haga falta".

La presidenta regional ha rechazado lo que considera un "activismo" que lleva meses y que "solo se hace con la Comunidad Madrid" y que "no es bueno para nadie. Además, ha apuntado que "no es el momento" de estas manifestaciones y que, al igual que en la primera etapa de la Covid, hay que reunir las fuerzas y todos juntos deben "arrimar el hombro".

Sobre el por qué Madrid es la zona más afectada, Ayuso afirma que se debe a que es una "comunidad muy vulnerable por la densidad de la población". "Todos los países están pasando por segundas etapas...El verano ha sido letal, nos hemos confiado mucho", añade. La presidenta confía en dar una respuesta eficaz con la adquisición de los test, el hospital de emergencia y las demás medidas junto a la cooperación del Gobierno Central.

En respuesta a las declaraciones de Quim Torra, recomendando a los catalanes que no vayan a Madrid, Díaz Ayuso dice que "como Cataluña es España le guste o no, lo que digo es que Cataluña ha pasado por momentos difíciles este verano y jamás haría estas declaraciones". "Como tampoco me alegro de la fuga masiva de empresas...no hago ese tipo de declaraciones".