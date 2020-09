Los mejores juegos online para jugar con amigos

9

Mu Online: Continent of Legend, o tan solo Mu Online o Mu, es un videojuego del género MMORPG de aventura medieval en 3D. Está inspirado en la leyenda del continente Mu y en el libro del escritor británico James Churchward "The Lost Continent of Mu" («El continente perdido de Mu»), también influenciado por la mitología medieval.