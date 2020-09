Puig asegura que el Botànic está por encima del partidismo y podrá salir unido de la crisis

"Tenemos claro que es un gobierno para los valencianos, ahí es donde recae su responsabilidad", ha defendido en el cierre del primer día de Debate de Política General en Les Corts, después de que tanto Compromís como Unides Podem hayan pedido que el Botànic no olvide su hoja de ruta.

Puig ha agradecido a estos partidos su "actitud proactiva" y ha defendido el tripartido como "la vía valenciana del XXI: una mirada diversa, plural, que no sabe de recetarios y no puede ser sectaria". Eso sí, ha reconocido que un gobierno plural "no tiene que coincidir siempre" porque serían del mismo partido.

"Desde el minuto cero", primero en 2015 con Compromís y después desde 2019 con Podem, ha garantizado que tuvieron claro que es un único gobierno y no varios, un Consell unido como "espacio básico de convivencia que haga posible un marco jurídico sensato".

Pero también "un gobierno que ha superado muchas situaciones complicadas esta legislatura", en solo un año, desde la DANA de septiembre de 2019 al temporal 'Gloria' y la pandemia. "Gracias a la experiencia y a que las cosas han mejorado en la Comunitat, podremos afrontar mejor este reto", ha confiado.

Puig ha llamado así a hacerlo juntos e "intentar sumar". "Saldremos, confiamos en la sociedad valenciana, pero tenemos que ser conscientes de que necesitamos un plus de esfuerzo, tolerancia, diálogo y una visión compartida", ha reivindicado al hilo de los acuerdos de reconstrucción.

Y ha hecho un llamamiento al esfuerzo y a la prudencia de cada valenciano porque "todavía estamos en medio de la pandemia aunque la Comunitat esté sustancialmente mejor que la media de comunidades autónomas". Todo ello "con una doble mirada de parar la pandemia y reactivar la economía para garantizar proyectos de vida".