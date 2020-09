Body neutrality: ¿en qué consiste esta nueva tendencia de belleza?

El body neutrality es un movimiento que, al igual que el body positive, trata de dar visibilidad a los cuerpos reales y no perfectos, pero con una diferencia: el body neutrality no buscar alabar el cuerpo, simplemente, verlo como algo neutro, aceptando como es y sin obligar a amarlo completamente y a todas horas.

Así, cada vez son más los rostros conocidos y las personas que se suman a este movimiento en las redes sociales, criticando el body positive, ya que las estrategias de márketing han utilizado este término para conseguir vender más, acabando con su significado

Así, este nuevo movimiento, que surge como alternativa, no trata de que las personas estén siempre a gusto con su cuerpo, ya que no siempre es posible estarlo y esa presión por tratar de estarlo puede terminar por cansar a las personas. Así, el body neutrality ha surgido para dar visibilidad a los cuerpos normales, que no tienen por qué seguir los estándares de belleza, pero viéndolos como algo neutral, sin presión por tratar de aceptarse.

Algunas famosas como Taylor Swift, Jameela Jamil o Tania Llasera defienden este movimiento en las redes sociales: "Encuentro que el movimiento #bodypositive a veces puede ser algo tóxico para mí. No me gusta estar obligada a gustarme a cada segundo", escribió Tania en una de sus publicaciones.

"Me apunto a esta manera de verme sin juicio positivo o negativo. Mi cuerpo es neutral y lo quiero a ratos y a ratos no y eso está bien", sigue explicando Llasera. "Un brazo es un brazo... no estás obligada a adorarlo, ni a odiarlo tampoco; puede simplemente existir de manera neutral", concluye la presentadora.