Podem advierte al PSPV del peligro de "un viraje" hacia Cs y recalca que el Botànic es "el único camino"

Davó, en su intervención en el Debate de Política General, ha insistido en varias ocasiones en que "no hay alternativa al Botànic" y en ese sentido ha advertido al PSPV de que vire para tener a Cs como socio prioritario porque, ha espetado, "solo conseguirá enrocar" a la Comunitat Valenciana en "viejos debates superados" como "las privatizaciones".

Además, ha señalado que la formación naranja está en "contra de todos lo que representa la Comunitat Valenciana: su lengua oficial, el derecho civil valenciano, un autogobierno fuerte, un horizonte federal" porque "no creen ni en el País Valencià ni en su singularidad territorial".

Asimismo, también ha advertido de que están sonando "fuertes tambores de guerra" por parte de las élites y la extrema derecha que defienden políticas que "socializaban pérdidas y privatizaban beneficios" y que ahora han querido ver "una oportunidad" para implantarlas en medio de la mayor crisis sanitaria y económica en una "actitud vergonzosa". No obstante, ha recalcado que frente a ellas está el "proyecto valiente, coherente, y comprometido" del Botànic.

Así, ha recriminado que la extrema derecha se pasó "la mitad del confinamiento llamando a desconfinarnos y la otra mitad utilizando la Covid-19 como arma para tumbar a nuestros gobiernos". Davó le ha replicado que existen dos patriotismos: el patriotismo individual que "celebra rebelarse contra el de al lado" y que "quiere convertir la libertad de todos en el privilegio de unos pocos, la libertad solo para los de Nuñez de Balboa" y el patriotismo de "lo común, de la gente valiente que se esfuerza para sacar de forma conjunta este país adelante".

Davó, que ha pedido a Puig no tener "miedo" y seguir tomando medidas "valientes" como el confinamiento de nuevo si fuera para salvar vidas, ha felicitado al PP por haberse "botanizado" y aceptar que "solo el modelo público es capaz de proteger a la gente y salvar nuestra economía". Así, ha destacado que frente "al modelo Alzira, la venta del parque público de vivienda y el despido de profesores y médicos ahora defiendan lo público".

Pero ahora les ha pedido demostrarlo "con hechos" en los próximos Presupuestos. "El Botànic comenzó un camino de derechos y justicia social que solo ha hecho que comenzar. Súmense a este camino porque no tiene alternativa", ha pedido a las derechas.

En ese sentido, ha expuesto que, tras el fracaso demostrado de la economía neoliberal en 2008, el Botànic comenzó en 2015 con "la legislatura de la reparación" y ahora hay que "profundizar en esta tierra de derechos, dignidad y justicia" para "construir entre todos el sueño valenciano" salvando los "obstáculos" que imponen los lobbys.

No obstante, ha admitido que las fuerzas del cambio también han cometido "errores" como permitir "una fusión bancaria que dificulta la creación de una banca pública propia", en referencia a la de Caixabank con Bankia, y ha reclamado "ser, no los espectadores, sino los protagonistas de esos negocios e inversión".

RELANZAMIENTO

Así, ha desggranado que, para pasar de la reconstrucción al relanzamiento valenciano, hay que "seguir la hoja de ruta del Botànic que amplía derechos y libertades y que se deben plasmar en los próximos presupuestos" mediante "la relocalización de la industria, recuperar los servicios privatizados y reforzar nuestro autogobierno" y en ese sentido, ha defendido "un modelo republicano y federal valenciano, con un nuevo sistema de financiación y en el que esté muy presente el feminismo".

"La entrada de Unides Podem al gobierno en 2019 completó el cambio iniciado en el 2015. La crisis de la COVID-19 no es el fin del mundo pero sí que ha supuesto el fin de un mundo porque nada volverá a ser igual que antes. Y este gobierno valiente al servicio de la gente debe demostrar que no se puede tener miedo a los oligopolios ni a la extrema derecha, no nos podemos desviar del rumbo tomado. No es la hora de volver atrás, hemos sembrado un futuro que ahora debe florecer con los esfuerzos de toda la ciudadanía", ha apostillado.