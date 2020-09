Los díscolos solicitan la expulsión de Jácome de DO y este replica que es el "colmo del surrealismo"

20M EP

Los concejales díscolos de Democracia Ourensana (DO) han solicitado la expulsión del partido de Gonzalo Pérez Jácome (DO), alcalde de Ourense, para que sea declarado edil no adscrito. El regidor ha calificado esta propuesta como el "colmo del surrealismo" y un "hecho de desvarío".