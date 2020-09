L'hostaleria valenciana i l'oci nocturn es mobilitzen per a reclamar un "rescat real"

Empresaris i professionals de l'hostaleria i de l'oci nocturn de la Comunitat Valenciana s'han mobilitzat aquest dilluns en els voltants del Palau de la Generalitat per a reclamar un "rescat real" que salve al sector i que passaria per reobrir locals, posar fi a les limitacions horàries, acordar ajudes i incentius, prolongar els ERTO, reduir impostos i renegociar crèdits ICO (amb un any més d'exoneració i dues més d'amortització, passant de quatre a sis anys).

En cas contrari, es preveu que abans que acabe l'any tancaran el 30% dels establiments en la Comunitat Valenciana i més de 90.000 treballadors aniran al carrer, "una brutalitat", ha advertit des de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (Conhostur) -promotora de la protesta-, el seu president Manuel Espinar, (també responsable d'Hostaleria València).

I és que en la Comunitat Valenciana, l'hostaleria compta amb més de 33.000 empreses i 160.000 treballadors, això és, prop del 10% del conjunt del país, on hi ha quasi 340.000 empreses i 1,6 milions d'empleats.

Entre els assistents a la mobilització estaven el president de Hostalería d'España, Jose Luis Yzuel; el secretari general de l'associació nacional d'oci nocturn Spain Nightlife, Joaquim Boadas; a més de Carlos Escorihuela, president d’ASHOTUR; María de la Mar Valera, presidenta de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria de la Província d'Alacant (FEPHA) i Luis Martí, president de CET-CV.

S'han sumat associacions del sector com ABRECA de Benidorm, ALROA; l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Dénia, l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Torrevieja, Hostaleria Elx, l'Associació d'Hostaleria d'IBI i les Plataformes d'Hostaleria dels Barris de València, l'Associació d'empresaris de les màquines recreatives de la Comunitat Valenciana (ANDEMAR), SOS Hostaleria i l'Associació Valenciana de Ludoteques i Parcs Infantils (AVALUPI).

Igual que va succeir a Madrid el passat 9 de setembre i en altres ciutats espanyoles, l'hostaleria ha eixit al carrer per a demanar "sensibilitat" amb un sector "estratègic" que representa el 26% del PIB directe i indirecte del país. "Ens sentim literalment tirats en la cuneta", ha lamentat Espinar.

L'empresari ha defensat que "la gastronomia és essencial dins del turisme hui dia, la gent ve atreta per gastronomia i oci nocturn i no entenem la falta de sensibilitat del Govern en deixar caure un sector tan estratègic". I "si això passa, -ha advertit-, el turisme tardarà molts anys a alçar cap perquè per a arribar on hem arribat hi ha hagut molt esforç i molt sacrifici per part dels empresaris".

Així, Espinar ha reclamat la reobertura de l'oci nocturn. En la seua opinió, "és una irresponsabilitat tancar l'oci nocturn i no té cap mena de sentit, quan altres governs d'Europa estan fent el contrari". Els locals d'oci nocturn i d'hostaleria són "segurs i responsables" i els seus protocols "els més estrictes de tota Europa", ha remarcat.

A més, ha arremés contra les restriccions horàries a l'hostaleria, que ha de tancar a la 1.00 hores, una mesura que segons Espinar ha "provocat un vertader caos" perquè "al final, la gastronomia és continuïtat a l'oci noturn, si gent no pot prendre's una copa, o ix a sopar".

Al subsector del servei d'àpats i dels salons de banquets l'han "destrossat", ha agregat, atés que les noces nocturnes previstes han "desaparegut" de l'agenda o s'han traslladat a l'any que ve. "Això són moltíssims diners que s'ha esfumat, llocs de treball que no es materialitzaran i sense sentit -ha sostingut- perquè a Covid està a la 1.00 hores, a les 2.00 hores, a les 3.00 hores i al migdia".

Segons el president de Conhostur, "si no se soluciona (aquesta situació) vindrà una segona fita de la Covid a l'abril", quan "molts establiments passaran a concurs de creditors per falta de liquiditat".

"Nosaltres hem fet els deures, ara els deures els ha de fer l'Administració", ha sentenciat. I ha avisat, "si tornen a confinar, més del 50% d'hostaleria no podrà tornar a obrir, seria inviable".

L'oci nocturn tancat: "Més contagis que mai"

Des de Spain Nightlife, el seu secretari general, Joaquim Boadas, ha assegurat que el sector de l'oci nocturn no pot romandre més temps tancat. "Els empresaris estan arruïnats ara mateix, hem de poder reobrir com més prompte millor, som part de la solució", ha defensat.

"S'ha demostrat que amb l'oci nocturn tancat hi ha més contagis que mai. Està imperant l'oci nocturn descontrolat, l'anarquia, els botellots, les festes privades, les trobades familiars en espais no segurs i han augmentat els contagis", ha assegurat.

"Ara l'oci nocturn il·legal s'ha apoderat de la nit", quan els locals d'oci nocturn són espais segurs on reunir-se", ha incidit.

Boadas ha lamentat que s'ha "criminalitzat" i "sacrificat" al sector i "ara mateix ningú reconeix que ha sigut un error, que ha sigut contraproduent tancar l'oci nocturn legal i que ara està imperant l'oci nocturn descontrolat i il·legal". Al seu judici, "algú ha de prendre una decisió valenta: reobrir els locals" que sostenen a més de 300.000 famílies a Espanya.

A més, el secretari general de Spain Nightlife ha demanat un pla de rescat que acompanye la reobertura del sector, amb ajudes, liquiditat, moratòries i prolongació dels ERTO.

"Més coratge i menys por"

Per part seua, el president de la Confederació d'Empresaris Turístics de la Comunitat Valenciana (CET-CV), Luis Martí, ha destacat el paper del turisme com "un dels motors de l'economia i de la pròpia societat", al qual considera que "és poc intel·ligent estigmatitzar" i no es pot usar com a "boc expiatori".

Martí ha exigit "coratge i menys por", atés que "caldrà conviure amb la malaltia molt de temps" i ha instat als gestors dels públic a "fer bé el seu treball".

Des de la patronal autonòmica, el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, que ha assistit a la concentració, ha lamentat que en aquest cas "paguen justos per pecadors". A la gent que ho ha fet malament ha demanat que els tanquen el negoci però als quals ho fan bé "cal donar-los l'oportunitat per a demostrar que els empresaris el que volem és treballar, amb les màximes garanties possibles, perquè el que volem és futur".