Fernando Simón, sobre su paso por 'Planeta Calleja': "Mis vacaciones son mis vacaciones, no las voy a comentar"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha negado este lunes a hacer comentarios sobre su paso por 'Planeta Calleja' ya que son "sus vacaciones". "Mis vacaciones son mis vacaciones, no las voy a comentar", ha apuntado en la rueda de prensa.

En la comparecencia, que suele ser todos los lunes y jueves, el doctor ha eludido comentar las críticas que recibió tras su presencia en el programa de Calleja en plena segunda ola del coronavirus. Pero los periodistas han insistido y le preguntaron si había cobrado por estar en ese programa, el director de CAES, visiblemente molesto, lo ha negado. "Yo no cobro por casi nada. Solo mi salario. No entiendo la pregunta, pero bueno", ha añadido.

El doctor ha cogido unos días de vacaciones y se ha ido de aventuras a Mallorca con Jesús Calleja. Ambos han estado grabando ‘Planeta Calleja’ en las Baleares y han hecho actividades de todo tipo: submarinismo, han montado en globo, han hecho un descenso en bicicleta y han escalado.

“Estoy en Mallorca, rodando la nueva temporada de ‘Planeta Calleja’. Tengo un invitado muy especial que ha venido conmigo aprovechando que tenía una semana de vacaciones y ha decidido que le gustaría estar aquí con nosotros”, así anunció el programa que se estaba grabando Jesús Calleja.

Cuando se develó que ese invitado es Fernando Simón, el doctor explicó que lo "estaba pasando muy bien" en su aventura. “Necesitaba unas vacaciones, que afortunadamente he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el Ministerio”, explicó en un vídeo con el presentador. “Estas vacaciones las he cogido porque realmente las necesitaba, ya no daba para más y mi mujer tenía que trabajar y no ha podido venir”, ha explicado en el vídeo junto con Calleja.

"Hemos tenido unas tertulias muy interesantes sobre qué cosas se han hecho bien, qué cosas se han hecho mal, qué va a pasar y cuándo va a terminar esta pandemia. Hay conversaciones muy interesantes con las que yo mismo me he quedado impactado”, explicó en su momento el aventurero.