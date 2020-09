L'hoteleria valenciana i l'oci nocturn es mobilitzen per a reclamar un "rescat real" que salve el sector

20M EP

Empresaris i professionals de l'hoteleria i de l'oci nocturn de la Comunitat Valenciana s'han mobilitzat aquest dilluns als voltants del Palau de la Generalitat per a reclamar un "rescat real" que salve el sector i que passaria per reobrir locals, posar fi a les limitacions horàries, acordar ajudes i incentius, perllongar els ERTO, reduir impostos i renegociar crèdits ICO (amb un any més d'exoneració i dos més d'amortització, passant de quatre a sis anys).