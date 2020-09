El jutjat torna a arxivar la investigació a Xavier Rius per l'adjudicació de catàlegs d'una exposició del MuVIM

Aquest segon arxiu, que segons ha informat el grup de Compromís en la Diputació s'acaba de notificar com a ferma una vegada transcorreguts els terminis per a possibles recursos i la pròrroga per l'estat d'alarma, es produeix després que l'Audiència Provincial revocara un primer sobreseïment del mateix Jutjat en considerar-ho "precipitat" perquè veia indicis d'una possible contractació administrativa directa.

Represes les investigacions, es va acordar requerir a la Intervenció General de la Diputació que remetera l'expedient administratiu d'adjudicació i que informara si es complien tots els tràmits. D'eixe informe, segons el jutjat, no es descobreix que en aquest cas s'incomplisquen les normes de contractació ni que el succeït siga un contracte fraccionat violant la llei "sinó que es van dur a terme dos edicions d'un llibre, encara que consecutives, d'una publicació que es va tramitar sota el prisma dels contractes menors".

En eixa qüestió administrativa "no està ni existeix cap prova ni indici de ser una acció que incomplisca la contractació administrativa aplicable de manera evident ni exprés, sinó que el succeït", segons les dades de les dos edicions, "va ser una contractació en la mesura del possible, però tal vegada no desitjable".

Segons el parer del jutjat, sorgeixen "més que seriosos dubtes" tant del fet que puga ser prevaricador com del dol penal necessari en tal delicte", com ja va dir en la interlocutòria del primer arxiu, de 15 de març del passat any. Per tant, i davant la "inconsistència" d'indicis, i primant "el dubte, la sospita i presumpció d'innocència", acorda el sobreseïment provisional en una resolució de data del maig passat, consultada per Europa Press.

Quant a la resta de diligències que va instar l'acusació popular, exercida pel PP, "ni els testimonis ni la documental instada pot aportar ni afegir al cas noves llums sent açò una actuació dilatòria per a mantindre oberta la causa penal coste el que coste". "No ha de mantindre's una causa penal oberta sense fonament per a no incórrer en dilacions ni en violació de la presumpció d'innocència", conclou.

"CROADA"

Aquesta causa, que es va iniciar arran d'una querella presentada pel PP en la Diputació provincial de València, és l'única que quedava pendent de resolució de totes les que havien formulat els 'populars' contra el diputat de Compromís i portaveu de la coalició en aquesta institució.

Compromís denuncia que des de 2016, l'aleshores portaveu del PP, Mari Carmen Contelles, va iniciar una "croada" contra Rius "en plena vorágine de casos de corrupció" del PP, tant en Fiscalia com en l'Agència Valenciana Antifrau i amb querelles.

Segons assenyala la coalició en el comunicat, "en tot moment, Xavier Rius va denunciar que aquesta acció responia a intentar tapar les formes i actuacions que apareixien esguitant la gestió del PP pertot arreu".