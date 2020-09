Debat.- Cantó demana apartar diferències per uns pressupostos de reconstrucció i Puig diu que acordar no és trair

En la seua rèplica en el Debat de Política General en Les Corts, Cantó s'ha mostrat escèptic amb els més de 21.000 milions promesos per Puig per a l'estratègia de recuperació i el futur de la Comunitat Valenciana fins al 2027, perquè primer depenen dels fons de la UE i del repartiment que faça el Govern central i després de com es gestione eixos diners.

"Una declaració buida seria una traïció als valencians", ha advertit, i ha promès que Cs està disposat a pactar: "Ens tindrà davant, hem col·laborat més que alguns del seu govern; siga valent, canvie de socis i mire al centre". Li ha emplaçat sobretot a posar-se d'acord amb la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, "en el polític i en el personal", i ha afirmat que en Ciutadans saben d'hipoteca reputacional per "la corrupció del seu partit", el PSOE, a Andalusia.

Cantó, part de la intervenció del qual ha sigut en valencià, sí ha criticat el "míting de les meravelles" del també líder del PSPV, acusant-li de no tindre la "nau" ben preparada per a afrontar la pandèmia, tant en sanitat com en la resta de servicis socials. És més, ha assegurat que "costa no avergonyir-se" en veure les mesures que proposaven els tres partits abans de març, com un cos valencià de socorristes, que "no hi haguera cap llar que no vera la cadena colpista de Tv3" o defendre els drets de la "mare Terra".

PUIG: "TOTS PODEM PARLAR"

En les seues rèpliques, Puig ha agraït a Cantó "el camí personal que ha seguit durant la pandèmia, el no estar permanentment en l'alarit". "Tots podem parlar", ha subratllat mostrant-se partidari d'arribar al màxim acord possible sense parlar en eteri, però "amb una visió molt clara que un pressupost és d'ingressos i despese i que cal veure d'on es retalla". Al seu juí, no cal eliminar alts càrrecs perquè "no soluciona cap problema" i ara fa falta més gent "treballant durament".

"En moments excepcionals cal tindre mirades excepcionals. Vaig a treballar perquè hi haja un acord fruit del consens de tots, passe el que passe en els pressupostos i més enllà dels pressupostos", ha asseverat, i ha agraït el suport de Ciutadans en la UE perquè "faran falta moltes mans" per a l'eixida de la crisi.