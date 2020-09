"No he ofrecido el estado de alarma a la presidenta" y otras frases de la reunión Sánchez-Ayuso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se han reunido este lunes en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, para abordar la situación epidemiológica que atraviesa Madrid y que ha llevado a la imposición de una serie de restricciones para tratar de frenar el avance del coronavirus.

En la comparecencia posterior al encuentro entre los dos líderes, ambos han manifestado una gran sintonía, aunque también ha habido espacio para reclamaciones de la Comunidad. Estas son algunas de las frases más destacadas que han dejado:

- "La presencia del Gobierno hoy corresponde con la voluntad de ayudar, de colaborar en todo lo que esté en nuestras manos", Sánchez.

- "Celebro coincidir hoy en que ambos Gobiernos somos conscientes de que estamos inmersos en una lucha epidemiológica, no ideológica, epidemiológica", Sánchez.

- "Solo con actuaciones conjuntas vamos a sacar adelante esta situación", Díaz Ayuso.

- "Nosotros, como Gobierno de España, venimos aquí a ayudar, a apoyar, no a evaluar, no a juzgar", Sánchez.

- "Hace falta que el activismo de esa manera pare un tiempo, dé un poco de respiro, por que entonces no vamos si no a bloquearlo todo", Díaz Ayuso.

- "Por eso creo que es importante poner en marcha un plan especial para Madrid. Queremos trasladar a la ciudadanía que estamos unidos y vamos a doblegar la curva", Sánchez.

- "Madrid sabe lo que tiene que hacer pero le faltan recursos", Díaz Ayuso.

- "Faltan médicos y enfermeros. No hay médicos en España, no nos podemos engañar, porque no hay oferta educativa", Díaz Ayuso.

"No he ofrecido el estado de alarma a la presidenta de la Comunidad de Madrid hoy, se lo he ofrecido a todos los presidentes durante las últimas semanas", Sánchez.

- "Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España, ¿Madrid qué es si no es españa? ¿Madrid de quién es, si no es de todos? (...) Pretender tratar a Madrid como a todas las comunidades es, a mi juicio, muy injusto y es algo que siempre pasa".