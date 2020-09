Paula Echevarría y Sara Carbonero, criticadas por sus fans al protagonizar un encuentro sin mascarillas

Paula Echevarría y Sara Carbonero han dejado ver, en más de una ocasión, que les une una estrecha amistad.

Tras su último encuentro en Oporto, ciudad en la que Carbonero vivía junto a Iker Casillas, para celebrar San Valentín, las parejas se han dado cita en Madrid para disfrutar de un reencuentro que, caracterizado por la ausencia de medidas de prevención frente a la Covid-19, se ha visto empañado por las numerosas críticas de los fans.

Mediante la publicación de fotografías en las redes sociales, las amigas han mostrado a su público cómo se estaban divirtiendo. Sin embargo, la instantánea ha cosechado tantos 'me gusta' como críticas por la falta de mascarillas. "Una prueba no es eterna y te dice que en ese momento no estás contagiado, no así 10 minutos más tarde te puedes contagiar, así que hay que ser precavidos y tener respeto por los demás", escribía un usuario.

En esta reunión estuvo presente, además, Miguel Torres. El exfutbolista y actual pareja de la actriz ha comenzado a mostrar parte de su vida personal en sus redes sociales a través de varias declaraciones de amor a Paula Echevarría.

Por su parte, Sara Carbonero ha aprovechado su regreso a la capital para visitar la oficina de Slow love, firma de moda que comparte con dos de sus amigas.