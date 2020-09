Debat.- Bonig ofereix el seu suport per a aprovar els pressupostos i Puig li retrau les "línies roges" per a l'acord

Bonig, en la seua intervenció, ha estès la mà a Puig en diverses ocasions per a eixir amb els comptes aprovats, perquè el que "vé és dur", si es respecten cinc eixos: reduir el sector públic i el nombre d'alts càrrecs un 30% i a set les conselleries; escometre actuacions d'emergència en la sanitat; una educació de qualitat; rebaixes d'impostos i reforçar els servicis socials.

A més, ha exigit al Govern de Pedro Sánchez no tocar les pensions, un model de finançament just i mantindre els ERTO amb les mateixes condicions com a mínim fins al pròxim mes d'abril.

Per la seua banda, Puig li ha replicat que estem vivint una situació "extraordinària" i, per açò, li ha recalcat que "retraure aquesta situació no té cap sentit ni ajudarà a resoldre-la". Per contra, ha subratllat la seua disposició a parlar "ara i sempre" amb aquells que arribar a un acord.