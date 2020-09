Repollés confirma que "probablemente" se prorrogue el confinamiento perimetral en Ejea de los Caballeros

Así lo ha manifestado Repollés en declaraciones a los medios de comunicación tras su asistencia a la presentación del nuevo Hospital HC Miraflores, en Zaragoza: "Las cifras que hemos tenido este fin de semana en Ejea siguen altas, con una incidencia acumulada alta, y con toda probabilidad tengamos que continuar con el confinamiento".

Repollés ha asegurado que el confinamiento de Ejea "está funcionando", ya que "lo más importante cuando se hace un confinamiento perimetral es garantizar que los contagios no salgan del perímetro que has confinado, lo que permite controlar mejor casos y contactos".

Asimismo, la titular de Sanidad ha indicado que el 70 por ciento de los casos detectados en dicha localidad zaragozana son asintomáticos y que las cifras no hayan bajado, ha matizado, "no significa que no haya funcionado el confinamiento". "Precisamente el confinamiento se hace para que no suban o no se extiendan", ha apostillado.

Sin embargo, ha reconocido que podrían "haber notado una disminución más importante que les hubiese inclinado a terminar el confinamiento con 15 días", sin embargo, ha insistido, "tenemos que ser muy cautos, aunque las cifras de hoy en Ejea han sido muy buenas no nos podemos inclinar por una decisión u otra por los datos de un día".

OTRAS LOCALIDADES

Repollés ha dicho que desde su Departamento tienen puesto "el punto de mira" sobre alguna localidad, como La Almunia de Doña Godina, donde están "vigilantes" con el desarrollo de los casos, pero ha matizado, "tomaremos la decisión cuando estemos seguros. No significa que tengamos que hacer las mismas medidas que hemos hecho en Ejea".

Por otro lado, respecto a la cifra del 22 por ciento de niños menores de 15 años que han dado positivo en Aragón, la consejera de Sanidad ha explicado que "aunque pueda parecer lo contrario", estos contagios no se han originado en los centros escolares, ya que "la inmensa mayoría se han producido en el ámbito familiar".

"Sí que es cierto que, como se está haciendo una labor muy proactiva en la detección de casos en las escuelas, se realicen mucha cantidad de pruebas PCR en niños", ha detallado Repollés, quien ha insistido en que "tal y como se están dando las cifras de contagio, la escuela es un lugar seguro y los contagios proceden del ámbito domiciliario".

100.000 TEST

También ha anunciado que la Consejería de Sanidad ha adquirido 100.000 test de antígenos que, en palabras de la consejera, tienen "una fiabilidad "muy similar e incluso superior, según algunos estudios, que las pruebas PCR". Las principales ventaja de estos test son las siguientes: "El precio, porque son mucho más baratos que las PCR y la inmediatez, ya que en 15 minutos tenemos el resultado y no necesita de proceso de laboratorio", ha detallad Sira Repollés.

Así, "las especificaciones y necesidades de laboratorio se reducen mucho, lo que nos permitiría poder seguir realizando las PCR en otras circunstancias", ha resaltado la responsable de Sanidad, confirmando también que empezarán a utilizarse en personas sintomáticas y, con posterioridad, determinarán "en qué sectores es más factible u operativo realizarlos".

Asimismo, Repollés ha explicado que está "bastante decidido" que se reducirá el periodo de cuarentena de 14 a diez días, aunque desde su Departamento están esperando a que el Ministerio lo comunique en el próximo Consejo Interterritorial de Sanidad: "Creo que está bastante claro que va a ser así y espero que esta semana o, a mucho tardar, la semana próxima ya podamos tener la normativa dispuesta para poder reducir el confinamiento a diez días", ha agregado.

Por último, la consejera de Sanidad ha avanzado que este año se adelantará la campaña de vacunación al mes de octubre y se va a incidir en la población vulnerable y en personal sociosanitario. "Tenemos la pretensión de vacunar entre el 60 y 70 por ciento de la población, que es una cifra de casi el doble de lo que se suele vacunar otros años", ha concluido.