Consultorio de Vivienda: "¿Debe aislar la comunidad una habitación? No se puede estar de calor o frío según la estación"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Piscina en la azotea

PREGUNTA ¿Puede un vecino en la azotea (comunitaria de uso privativo) hacerse una piscina? ¿Construirse una escalera para acceder a la azotea Tirando muros existentes, edificar unos 70 metros cuadrados en la misma con cerramientos acristalados?

Todo sin permiso de la comunidad y sin licencia de obras. ¿Qué obras están autorizadas en azoteas de uso privativo?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Como bien dice, aunque dada la ubicación de su vivienda disponga de un uso privativo de la azotea, esto no implica que deje de tener la consideración de elemento común y pueda construirse una piscina. El mismo criterio es aplicable para los acristalamientos.

En virtud del art. 10.3.b de la Ley de Propiedad Horizontal, cualquier obra que altere la fábrica originaria del edificio debe autorizarse previamente adoptando un acuerdo al efecto por las 3/5 partes de la totalidad de propietarios y cuotas.

Vecino muy molesto

PREGUNTA Mi vecino de al lado es muy molesto y violento con su pareja e hija. Aparte de sus problemas personales, da golpes en la pared, patadas en la puerta y todos esos ruidos son muy molestos, ya que vivimos pared con pared.

El otro día rompió su tele a golpes y la dejó tirada en el pasillo común. Yo estoy embarazada y necesito tranquilidad, varios vecinos de los pisos de arriba y abajo se han quejado de él pero de momento nadie ha hecho nada. Además es okupa. ¿Qué podemos hacer? Ahora mismo nos estamos planteando seriamente mudarnos porque ya no tenemos tranquilidad en nuestro propio hogar.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En primer lugar, debe denunciar los hechos ante la Policía. Asimismo, la comunidad debe remitir un burofax tanto al ocupante como al propietario requiriéndoles del cese de la actividad como paso previo y necesario de cara al ejercicio de una futura acción de cesación por actividades molestas regulada en el art. 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Filtraciones

PREGUNTA Tengo unas filtraciones de agua del vecino de arriba, el piso es del banco. Esto pasó hace 3 meses y el banco no dice nada. ¿Qué puedo hacer? Me he puesto en contacto con ellos y no me dicen nada.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La comunidad debe ponerse en contacto por conducto fehaciente con el banco porque aunque haya traspasado únicamente a su vivienda, al mismo tiempo se están deteriorando elementos comunes de la finca.

Fachada sin aislar

PREGUNTA Expongo mis dos problemas. He comprado un primero y mi vecina del bajo tiene un tejado de uralita que me molesta para tender y puede ser inseguro, ya que alguien puede subirse y pasarse a mi ventana.

No sé si pidió permiso en su momento o no para ponerlo, he hablado con ella y dice que bajo ningún concepto va a quitarlo, ¿qué puedo hacer?

Por otro lado, la última habitación de la casa es muy muy fría en invierno y muy muy calurosa en verano. Cuando hicieron el edificio (hace 20 años) dejaron la fachada sin aislar, ¿está obligada la comunidad a arreglar eso? Es una habitación en la que invierno no se puede estar del frio que hace y tampoco en verano por el calor.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si el tejado está instalado desde hace mucho tiempo es probable que ya haya prescrito la acción para reclamarle su retirada. No obstante, la ropa no debe ser tendida de forma que se cubra u ocupe parte de las ventanas o fachada correspondiente a la vivienda.

En cuanto a la habitación, si afecta a la habitabilidad de la vivienda y falta aislamiento en la vivienda, en virtud del art. 10.1.a de la Ley de Propiedad Horizontal la comunidad estará obligada a ejecutar las obras que sean necesarias para garantizar su habitabilidad.