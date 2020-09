Sandra Barneda: "Si la gente fuera con una camarita… no sé cuántas parejas sobrevivirían a eso"

La presentadora Sandra Barneda ha dado el pistoletazo de salida este lunes al regreso de La isla de las tentaciones, que comenzará este miércoles en Telecinco. Ella y el que será el conductor de los debates, Carlos Sobera, han presentado el nuevo formato.

Barneda ha contado cómo ha sido la grabación del programa, en Santa Bárbara de Samaná, en la República Dominicana, a donde ella viajó para ser la presentadora sobre el terreno, tratando con los participantes día a día.

La presentadora ha contado que tuvo pocos momentos de ocio, que aún así aprovechó para leer, para hacer entrenamientos online y el poco turismo que las restricciones de movilidad y el toque de queda vigente en República Dominicana por el coronavirus le han permitido.

Eso sí, agraceció la visita de su pareja, Nagore Robles. "Es como una válvula de oxígeno cuando estás tanto tiempo allí, pero anecdótico, porque las grabaciones eran muy intensas", revelaba.

Respecto a lo inesperado del formato, recordó una anécdota, cuando grababan una de las hogueras (reunión de los participantes) cuando "todo el equipo salió corriendo, hasta los cámaras desmontaron y se fueron corriendo" pues estaba sucediendo algo en otro lugar del complejo.

Sandra Barneda es quien da las malas noticias o buenas, llegado el caso, a los participantes, la que pronuncia la temida frase: "hay más imágenes", en las que los y las participantes ven a sus parejas y lo que hacen con los y las solteras.

"Estaba muy mimética con ellos y ellas, con lo que sentían. A veces me sentía impotente porque me requerían, me pedían, veía como sufrían y no podía decirles nada de lo que necesitaban saber. Contenerme es una de las cosas que más me ha costado hacer", explicaba la presentadora.

Ahora, ya de regreso y siendo una de las pocas personas que sabe cómo acabó todo, le cuesta guardar el secreto. "Llevo muy mal lo de no contar las cosas. Sobre todo porque tengo a dos sobrinos que están locos con el formato. No me habían escrito nunca por ningún programa y con este me están taladrando. Me preguntan de todo y no les he podido contar nada", decía estoica.

Eso sí, les ha prometido hacer "un grupo de Whatsapp con todos esos fans cercanos para por lo menos poder ir contándoles las bambalinas de lo que va sucediendo", adelantaba.

Sobre la experiencia por la que pasan los concursantes, Barneda exponía que "lo queramos ver o no, la pareja no es algo fijo y las tentaciones están a la vuelta de la esquina". La clave de La isla de las tentaciones es "que lo puedes ver". "Si la gente fuera con una camarita… no sé cuántas parejas sobrevivirían a eso", elucubraba.