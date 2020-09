Debat.- D'Ausiàs March a Obama: les 11 cites de Ximo Puig en el seu discurs sobre el present i futur de la Comunitat

En concret, en referir-se al dolor i tristesa que ha comportat la pandèmia de Covid-19 ha recorregut a Ausiàs March: "Una gran dolor que llengua no pot dir". Així mateix, per a donar força a la seua defensa de la igualtat, ha remarcat que l'historiador britànic Tony Judt ja va dir que "no importa el ric que siga un país, sinó com de desigual és".

Ha rescatat també les paraules d'Obama: "Per molt que el govern puga fer, i ha de fer molt, en última instància és la fe i la determinació de la gent el que sustenta aquesta nació". I ha mostrat la seua confiança en el poble valencià.

En les seues apel·lacions al diàleg i la unitat, Puig ha parafrasejat l'escriptor israelià Amos Oz, qui va dir que "arribar a un acord és sinònim de vida", i també al mexicà Juan Rulfo per a advertir: "Ens salvem junts o ens afonem separats".

"El futur no s'improvisa", ha dit Puig fent ús d'aquesta reflexió de la filòsofa Adela Cortina, i també ha rebutjat el recurs a les banderes en el debat polític, com deia el poeta Marc Granell: "Són coartades sublims que inflamen els cors i xafen els cervells".

Seguint amb il·lustres de les lletres, ha utilitzat una reflexió de José Saramago per a defendre les polítiques 'verdes': "Sóc nét d'un home que, en pressentir la mort, va baixar a l'hort i va anar a acomiadar-se dels arbres que havia plantat i cuidat, plorant i abraçant-se a cadascun d'ells, com si d'un ser estimat es tractara".

També ha recorregut al historiador alacantí Rafael Altamira per a preguntar als presents i incitar a la reflexió: "Què has fet tu perquè la teua pàtria siga millor cada dia, més rica, més culta, més treballadora, més lliure, més respectuosa amb les lleis, més anhelosa de progressos, més plena de sentit humà?".

I ha assenyalat també que, tal com diu l'escriptora americana Cynthia Ozick, "el verdader problema no resideix en allò que està passant, sinó en allò que no està passant", en referència als temes que s'ha 'engolit' la pandèmia. Respecte a la situació de la migració, ha assenyalat que coincideix amb la presidenta de la Comissió Europea quan diu que "salvar vides en el mar no és opcional".