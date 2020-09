El PP exige restablecer los servicios ferroviarios en CyL, reducidos un 50%, y denuncia "maltrato" a la Comunidad

Así lo han afirmado el secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, quien ha estado acompañado por la secretaria nacional de Agricultura y Despoblación del PP y diputada por Palencia, Milagros Marcos, y el portavoz del PP en la Comisión de Fomento del Congreso, Andrés Lorite.

Vázquez, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha calificado de "nefasta" la política de movilidad en materia ferroviaria del Gobierno, que ha supuesto reducir servicios en la Comunidad por un PSOE que "da una vuelta de tuerca a la vieja política de cerrar el ferrocarril en el medio rural", con falta de trenes y personal, entre ellos interventores.

El secretario general del PP autonómico, quien ha censurado las malas cuentas de Renfe, ha censurado una actuación que a su juicio obedece a un "plan preconcebido" y a una "desastrosa gestión" de un ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que se centra más en esa "agenda urbana" que en la "rural" y sólo se dedica a dar "mítines" del PSOE y a "colocar" a "amigos o correligionarios".

En definitiva, considera que la gestión económica con un déficit "nunca visto" responde a la "inoperancia, descoordinación e improvisación" al que tienen acostumbrados los gobiernos socialistas.

En este marco, Andrés Lorite, tras una reunión con diputados de Castilla y León, ha puesto de manifiesto la reducción de la oferta tanto de transporte ferroviario como por carretera, algo que considera que era "lógico" durante el estado de alarma.

DEMANDA SIN SERVICIOS

Sin embargo, en la transición a la denominada "nueva normalidad" ha señalado que se restableció la economía y la movilidad y "no hay explicación alguna" para que frecuencias ferroviarias y de autobús hayan dejado de prestarse y la respuesta del Gobierno es que se repondrán estos servicios a medida que aumente la demanda, un planteamiento que el PP considera "absurdo" e "imposible" porque si no se oferta no se puede demandar.

Aunque en el conjunto del país se han reducido estos servicios, el 'popular' ve una "clara discriminación" en Castilla y León porque mientras en el resto de zonas progresivamente se ha repuesto la oferta y se ha aumentado, en la Comunidad se mantiene justamente en el 50 por ciento la oferta con respecto a antes estado alarma, con 110 trenes frente a los 220 de antes.

La supresión, ha explicado, afecta a todo tipo de trenes, aunque hay algunos "dignos de analizar" como los trenes hotel, fundamentales para la Comunidad porque hacían paradas en diferentes localidades como Ponferrada o Astorga, pero también los trenes transversales e internacionales como el Lusitania Express, que supone la única conexión entre Salamanca y Portugal.

"Se está maltratando a Castilla y León en mayor proporción, es una discriminación y un desprecio intolerable", ha añadido Lorite, quien ha exigido la reposición de estos servicios al "cien por cien", para lo que presentarán una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados.

Además, ha añadido que lo que "subyace" con esta medida y la eliminación de frecuencias es "utilizar" el coronavirus para eliminar las líneas deficitarias, algo que ha afirmado que no van a tolerar porque hay obligación de mantener el servicio público, por cohesión y vertebración, "independientemente de la rentabilidad"

PROBLEMA DE SALUD

Por su parte, Milagros Marcos ha criticado que el PSOE "ningunee" y se "olvide" de los ciudadanos de Castilla y León y frente a lo que se decía de que no se iba a "dejar a nadie atrás", se les ha dejado "solos" y con la imposibilidad de trasladarse o hacerlo "más hacinados y juntos", sin garantías sanitarias, sin poder mantener la distancia de seguridad que el propio gobierno exige.

Así, ha advertido de que hay un "problema serio" de contagios provocado por la falta de líneas y el "hacinamiento" cuando se utiliza el servicio.

Sin embargo, Marcos ha señalado que, aunque la salud es lo más importante, esta situación afecta también a la economía, la conciliación de la vida familiar y laboral y al turismo, pero sobre todo al medio rural.

En concreto, ha cifrado en más de 200.000 los habitantes -sin contar las capitales- que no tienen posibilidad de moverse o pueden "ir pero no volver" por falta de estos servicios y tener que hacer noche, a lo que se suma que los trenes que sacaban mercancías del medio rural "han desaparecido", con los consiguientes perjuicios para estas zonas.

Por eso, ha reiterado la exigencia de que se recupere el "cien por cien" de las líneas que había antes ante el problema que supone para desplazarse, para la economía, para el mundo rural, las personas vulnerables y que suponen el "aislamiento" de estas zonas rurales cuando al Gobierno "se le llena la boca" al hablar de despoblación, cuando ahora la deja "aislada", algo que ha afirmado que no permitirán.

"No puede ser que la conexión que tanto costó a PP para traer alta velocidad a Castilla y León, con la excusa de la pandemia, desaparezca, no somos ciudadanos de segunda, tenemos los mismos derechos", ha agregado.

Además, los 'populares' han incidido en que incluso las frecuencias que hay no están organizadas en sus horarios o son "poco inteligentes", ya que obligan a quedarse en el lugar de destino o quedarse a dormir, a lo que se suman los problemas en las taquillas, la falta de billetes, etcétera.