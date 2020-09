Debat.- Puig anuncia un gran Pacte per la joventut amb contractacions, ajudes a la vivenda i a la formació

Aquest programa inclou un doble programa per a la contractació de joves per part d'entitats locals i entitats privades, ajudes al lloguer de vivenda, tres programes per a la contractació dels joves investigadors universitaris, i un programa de formació per a joves en situació d'abandó escolar, dirigit als municipis d'interior.

Puig, en el seu discurs en Debat de Política General, ha constatat que hi ha tota una generació de jovns que estudiaven o que se n'anaven a incroporar al mercat laboral quan va esclatar l'última crisi i que, una dècada després, tenen un futur "complicat".

Així, ha mostrat la seua preocupació pels efectes del coronavirus en els joves, que representen més del 20% de la població valenciana. "Ara no podem permetre que els efectes del virus trenquen la vida de milers de joves perquè són el nostre present, són el nostre futur", ha postil·lat.