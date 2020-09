Debat.- L'oposició no es fia de les promeses de Puig i Compromís i Podem demanen seguir el full del Botànic

Per contra, els altres dos grups del Botànic (Compromís i Unides Podem) defenen seguir amb el full de ruta del pacte del Botànic i "tindre clar" que s'ha de traduir en els pressupostos del Consell per al 2021.

Així ho han exposat representants dels grups en declaracions als mitjans després del discurs inicial de Puig en el Debat de Política General en Les Corts. El també líder del PSPV ha promès 410 mesures fins al 2027 per a eixir de la crisi i posar les bases del futur de la Comunitat Valenciana.

De l'oposició, la 'popular' Eva Ortiz ha sostingut que les receptes de Puig no atenen la realitat dels valencians i suposen un "míting" i una "OPA hostil" a la Conselleria de Sanitat en anunciar un nou comissionat. "És que no està a l'altura?", s'ha preguntat, i ha alertat que els pròxims pressupostos "no deixaran indiferent a ningú".

Toni Cantó (Cs) ha expressat "avorriment, estupor i decepció" amb un discurs "completament allunyat de la realitat; un 'pla Marshall' gegantesc que ha d'aportar Pedro Sánchez". Però el que més li preocupa, ha assegurat, és la gestió que farà el Botànic del fons europeu de reconstrucció.

De Vox, José María Llanos s'ha mostrat "absolutament decebut amb el despropòsit de Puig", una intervenció que ha definit com a debat d'investidura més que de política general. "Tot farem, farem i farem", ha il·lustrat, sense "cap il·lusió per als valencians". També ha criticat que "vullga un país sense capitals" per les seues crítiques a la fiscalitat de Madrid.

COMPROMÍS: "ELS PACTES SOLAMENT SERVEIXEN PER A AVANÇAR"

Per part del Botànic, Fran Ferri (Compromís) ha demanat que les propostes que vagen de la mà del canvi del finançament autonòmic i que s'aborde la fiscalitat progressiva i 'verd' per a evitar retallades. "Els pactes no són una finalitat en si mateixa, solament serveixen per a avançar", ha defès, i ha urgit al fet que els pressupostos tinguen "essència botànica".

És una reivindicació que també ha exposat la síndica de Podem, Naiara Davó, per a continuar amb "polítiques valentes de sobirania productiva i recuperació de servicis públics i cap a un horitzó republicà i federalitzant". Açò suposa "tindre clara l'estratègia", encara que ha remarcat que tenen la "mà oberta" perquè l'oposició puga realitzar propostes als pressupostos.

I del PSPV, Manolo Mata ha defès la "gran preocupació" de Puig per l'eixida de la crisi i el futur, a més de rebutjar les crítiques per negacionistes i destacar que la Comunitat Valenciana siga la primera que exposa la seua estratègia al Govern: "Açò no és un invent del president, són 400 projectes pactats entre totes les conselleries".