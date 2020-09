Debat.- La Generalitat llançarà un Bo Viatge amb descomptes del 70% en viatges per a empadronats a la Comunitat

Així ho ha avançat en el seu discurs en el Debat de Política General en Les Corts, en el qual ha destacat que el Consell engegarà un pla per a la recuperació de la Comunitat Valenciana com a destinació turística segura.

"Un sector tan fonamental per a la nostra economia i la nostra ocupació necessita un pla de xoc per a la seua reactivació", ha dit Puig, que ha explicat que el projecte estratègic de la Generalitat persegueix "la recuperació del teixit empresarial, l'ocupació i les destinacions turístiques valencians per a consolidar el turisme com un eix tractor de l'economia valenciana".

Un exemple per a estimular la demanda, ha prosseguit, serà aquest Programa Bo Viatge CV, amb descomptes per a anar de vacances. Qualsevol empadronat en la regió podrà obtindre una bonificació del 70% de les despeses, fins als 600 euros, tant en allotjaments turístics com en servicis contractats amb agències de viatges que s'hagen adherit en el programa.

El pla entrarà en vigor a mitjan octubre i el pressupost total del Pla de recuperació del Turisme és de 196 milions.