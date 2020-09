Debat.- Morera es reincorpora al ple després de la PCR negativa a un familiar

Morera havia anunciat aquest mateix dilluns, minuts abans de l'arrancada del ple, que es quedava confinat en el seu domicili "per responsabilitat" a l'espera de conéixer el resultat d'una prova PCR a un familiar per a saber si és positiu. El president de Les Corts, fins a la seua reincorporació, ha sigut substituït per la vicepresidenta primera, María José Salvador.

La pandèmia de Covid-19, que està marcant el pas d'aquest 2020, ha començat sent així també la protagonista del Debat de Política General, la cita amb la qual cada any arranca oficialment el curs polític en Les Corts i la primera que se celebra aquesta legislatura després d'un 2019 electoral.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha tingut un record per a totes les víctimes de la pandèmia i els seus familiars a l'inici de la seua intervenció, mentre que la cambra ha guardat un minut de silenci en la seua memòria, a l'inici de les intervencions dels grups, a petició de la síndica del PP, Isabel Bonig, que és qui les comença.