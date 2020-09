Debat.- Puig demana reformar el finançament i model territorial per a evitar una recuperació a "diferents velocitats"

"És necessària l'Espanya que supere la barrera simbòlica de l'M-30 i aglutine les diferents mirades territorials que la conformen", ha indicat Puig en el seu discurs en el Debat de Política General en Les Corts, en el qual ha subratllat que "Espanya, o és diversa o no serà".

No es tracta, ha precisat, d'un debat identitari o d'essències simbòliques -"no estem en l'hora de les banderes que tapen desigualtats", ha dit-, sinó que es tracta d'igualtat de drets, igualtat d'oportunitats i respecte a la diversitat".

"Espanya necessita retrobar-se i repensar-se en la seua essència i en la seua arquitectura institucional. El sistema autonòmic que la Constitució va situar en el cor de la nostra institucionalitat precisa una actualització. I aquesta no passa per la recentralització", ha destacat.

Ha recordat en aquest punt que Espanya "arrossega un sistema de finançament profundament injust" que converteix els valencians en "ciutadans de segona en matèria fiscal" i haurien de disposar per a estar en igualtat de condicions de 1.336 milions addicionals a l'any.

"Sempre ho he denunciat, sempre ho denunciaré, sempre exigiré un finançament just i unes inversions justes amb independènciade qui governe. Ho faré per convicció, per justícia, per lleialtat", ha asseverat davant els diputats.

Al seu juí, el repartiment del fons Covid de 16.000 milions "ha establit un canvi en la bona direcció" en concedir més rellevància al pes poblacional i "eixe és el camí correcte".

Encara així, ha agregat, "continua sent inajornable lareforma del sistema de finançament" perquè en la crisi actual no tots els territoris parteixen en les mateixes condicions per a abordar la recuperació.

"Moltes vegades hem parlat de les asimetries del sistema entre la comunitat que més rep i la que menys. Per açò hui vull posar damunt la taula un nou informe molt revelador realitzat per l'IVIE. Quantifica l'efecte capitalitat que ha convertit Madrid en un generador de diferències i desigualtats. Un 'procés' invisible amb un 'dúmping fiscal' injust", ha subratllat Puig.

Segons ha incidit Puig, eixe 'efecte capitalitat' ha convertit Madrid en "una gran aspiradora que absorbeix recursos, població, funcionaris estatals i xarxes d'influència" en detriment de la igualtat dels territoris que conformen Espanya.

"El 29% dels treballadors públics estatals es concentren a Madrid i per a la capital açò representa un plus de fins a 95.000 empleats públics més del que li correspon. Açò implica un plus poblacional i d'oferta laboral de l'M-50 cap a dins", ha recalcat.

Així mateix, ha continuat Puig, "nou de cada deu contractes estatals es gestionen des de Madrid i quasi el 60% d'adjudicacions es fan a empreses a Madrid. Açò implica pèrdua de treball, benestar i prosperitat de la M-50 cap a fora".

Per açò "Madrid pot permetre's deixar d'ingressar 4.100 milions anuals amb rebaixes fiscals fruit del seu dopatge", segons el president, la qual cosa "implica l'emigració fiscal de persones i empreses cap a dins de l'M-50 i la pèrdua d'ingressos cap a fora".