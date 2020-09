El novio de Yoli ('GH 15') critica la mala predicción que un tarotista hizo sobre su relación: "No se ha cumplido nada"

La relación de Yoli Claramonte y su novio Jorge Moreno continúa siendo protagonista en las redes, pues algunos usuarios comentan las situaciones y discusiones que publican en su perfiles. Pero el anuncio de su embarazo ha sido un bombazo aún mayor, algo que ha sorprendido a sus fans porque llevan solo unos meses de relación.

Muchos son los que opinan sobre su amor, y más aún desde que confirmaron la llegada de su primer hijo juntos (el segundo para la exconcursante de GH 15). Pero ahora, Jorge ha sido quien ha contestado a otra persona que habló de su relación, pero en este caso porque le pagaron: el tarotista valenciano José Luis al que fueron en uno de sus vídeos para Mtmad.

"Me he dado cuenta de una cosa de nuestro amigo José Luis el cartero", comentó el novio de Yolanda este domingo en un story de Instagram. "Es un tarotista no muy acertado y quería guardar un minuto de silencio por él, porque todo lo que le dijo a Yolanda en su día no se ha cumplido nada".

Y es que la lectura que tuvo la pareja por parte de este vidente fue que el futuro de ambos se veía negro, algo que molestó sobremanera a Jorge. Por ello, ahora que incluso están esperando un bebé, él quería quejarse públicamente de su predicción.

"Lo tuyo no es echar las cartas, mírate otro trabajo", criticó. "Acertar no acertó nada, pero ahí está tirando las cartas. Es feliz así. Vamos a dejarle, pero no vayáis. Es un dinero que lo vais a tirar a la basura, gastároslo en otra cosa".