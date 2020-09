La explosiva confesión sexual de Emma García: "¿Alguna vez has hecho un trío...?"

¡Cómo ha vuelto de vacaciones Emma García, qué manera de dejar a sus compañeros y a la audiencia boquiabierta y ojiplática! Si recientemente, un poco sin venir a cuento pero también con ganas de dar vidilla y de explicar esa eterna sonrisa, la presentadora confesaba haber tenido sexo ese mismo fin de semana, ahora la cosa ha ido a más.

Y es que la periodista vasca de 47 años está sacando su lado más juguetón y picante al frente de Viva la vida, lo cual dista enormemente de la imagen que se tenía de ella, dado que era alguien a la que no le gustaba estar en el ojo mediático y mucho menos hacer pública su vida privada.

Este domingo sorprendía durante la sección de Torito. En esta, el reportero visita la casa de algunos de sus compañeros y, como quien no quiere la cosa, decía en un momento dado que la casa que le gustaría visitar en realidad es la de Pablo Alborán.

Parecía una broma sin más, pero Emma García se lanzaba y aseguraba que ella se apuntaba a esa visita sorpresa a la "casa" del cantautor malagueño. Claro, se juntaron el hambre con las ganas de comer, y Torito aprovechó para lanzar una de sus preguntas rápidas y medianamente lascivas.

"Pero tú... ¿alguna vez has hecho un trío", interrogaba el de Ciudadela (la ciudad con mayor número de habitantes de Menorca). Y mostrando el desparpajo y la naturalidad características de la presentadora, esta ha respondido: "Sí, si preguntas yo te respondo...".

Las caras de sus compañeros de plató fue muy parecida a la que pusieron cuando aseguró que se había mostrado realmente activa en sus actividades íntimas en durante el confinamiento.

"Los primeros días estaba tan preocupada [por la pandemia del Covid-19] que no tenía ganas. Ahora ha llegado un momento que me he venido arriba. Llego a casa y me despeloto... No me tocan mucho, me mandan directamente a la ducha", reconoció entre risas.