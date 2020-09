Debat.- El Consell proposa un projecte integral per a "salvar l'Albufera" dotat amb 240 milions

"Portem 35 anys lamentant que l'Albufera es mor. Ja està bé de laments. Ha arribat l'hora de salvar l'Albufera", ha asseverat el president, Ximo Puig, en el seu discurs en el Debat de Política General en Les Corts.

BOSCOS I DESPOBLACIÓ

D'altra banda, Puig també ha avançat un Pacte pels Boscos i contra la Despoblació amb un pressupost de 144 milions, necessari ja que "l'abandó de les zones rurals i els greus desequilibris territorials i naturals que porta aparellats la despoblació posa en evidència la necessitat d'actuar amb urgència per una qüestió de justícia, decència i sostenibilitat i perquè si no ho fa aquesta generació, en molts casos ja no ho podrà fer la següent".

Aquest projecte prioritzarà actuacions en les muntanyes de la Comunitat Valenciana i un Pacte pels Boscos que fixe un noumodel de gestió dels ecosistemes forestals valencians.

Puig ha ressaltat que l'Objectiu Reforestació de la Unió Europea pretén plantar 3.000 milions d'arbres en 10 anys i la Generalitat "vol complir la seua part i assumeix el repte": se'n van a plantar 15 milions d'arbres en els pròxims 10 anys.

Això significa plantar un milió i mig d'arbres cada any i ocupar, d'eixa manera una superfície arbolada de 240 km2, "tanta superfície com els termes de València i Castelló junts", ha dit.