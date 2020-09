Debat.-Puig anuncia la pròrroga de contractes, més consultes i un nou Servei Valèncià de Salut contra la Covid

Puig, en el seu discurs en les Política General, ha recordat que ja va demanar perdó en aquesta tribuna per "no haver pogut equipar millor als professionals sanitaris a l'inici de la pandèmia" ha volgut aquest dilluns estendre les disculpes a tots els ciutadans que ara mateix no estan rebent l'atenció que mereixen pel nivell de pressió assistencial i ha ensenyat una foto d'un carrer buit per a agrair a la població haver-se quedat a casa durant la pandèmia.

Puig, després de repassar totes les mesures adoptades fins ara, ha mostrat la seua "intranquil·litat" per les xifres creixents de contagis que s'estan registrat a Europa, Espanya i també a la Comunitat Valenciana amb "confinaments massius" a només 300 quilòmetres de distància, la qual cosa obliga a ser "extremadament prudents, reforçar prevenció, i continuar preparant-nos a fons".

Per açò, ha anunciat la pròrroga de sis mesos en tots els contractes realitzats durant la pandèmia per a reforçar les plantilles sanitàries i més consultes obertes a les vesprades en els centres de salut gràcies a un programa d'autoconcert en atenció primària.

A més, abans que acabe l'any, una paga addicional a tots els treballadors i treballadores sanitaris i sociosanitaris de les residències públiques que estan lluitant contra la pandèmia per a reconéixer-los el "sobreesforç".

Finalment, una reforma de l'arquitectura institucional de la sanitat valenciana amb la creació del nou Servei Valencià de Salut, un organisme públic i amb autonomia, que s'encarregarà de dirigir la prestació de l'assistència sanitària, distribuir els recursos econòmics garantint el seu ús eficient, coordinar els recursos humans i desenvolupar la docència i la investigació.

Així mateix, es nomenarà aquesta setmana una Comissionada per a la Transformació de l'Atenció Primària per a promoure els canvis que requereix la xarxa de salut.