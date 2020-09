Debat.- La Generalitat crearà l'Unitat Valenciana d'Emergències amb mil efectius per a afrontar qualsevol catàstrofe

En el Debat de Política General en Les Corts, Puig ha defès la urgència d'aquesta iniciativa després d'un any marcat per la DANA, la borrasca 'Glòria' i el coronavirus: "Necessitem un instrument que accelere la resposta davant una crisi de gran magnitud".

Per a aconseguir-ho, la UVE estarà formada per especialistes preparats per a intervenir davant "qualsevol tipus de catàstrofe i en qualsevol punt del territori valencià", tant en incendis forestals com en inundacions o emergències com la Covid-19. L'objectiu és guanyar en capacitat de reacció, eficiència en la resposta i "protecció pública".

Com a balanç, Puig ha destacat l'atenció als ajuntaments durant aquests mesos per a evitar la "marginació" dels residents en zones rurals o d'interior, mitjançant un pla de suport i coordinació municipal.

Aquest programa ha beneficiat "dos de cada tres municipis" de la Comunitat Valenciana, "343 en menys de 48 hores", gràcies a 10.000 treballadors entre policies locals i de la unitat adscrita de Policia Nacional, bombers, Protecció Civil i Creu Roja.

"Açò és bandejar el centralisme, açò és pensar en clau local, açò és garantir la cohesió territorial", ha reivindicat el president valencià en el seu quart debat sobre l'estat de la regió des que va prendre possessió l'any 2015.