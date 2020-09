Debat.- Puig anuncia un pla de 510 milions d'euros per a construir i reformar residències i altres centres socials

Així ho ha avançat en la seua intervenció en el Debat de Política General en Les Corts, on ha anunciat l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació, que consta de 410 projectes -planificats fins al 2027 i amb la mirada posada en els fons europeus- entre els quals es troba aquest pla, pilotat per la Vicepresidència Primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix Mónica Oltra.

D'una banda està previst un pla de construcció de nous centres, residències, cases d'acolliment i vivendes tutelades en tot el territori valencià. I per un altre, un pla de millora de centres propis per a la reforma integral dels centres de la Generalitat per a "modernitzar-los i adaptar-los a una de les grans lliçons d'aquesta pandèmia: unitats de convivència més reduïdes".