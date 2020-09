La web de la NASA publica la fotografia d'un clarejar a Cullera feta pel valencià Toni Sendra

L'agència espacial dels Estats Units s'ha interessat especialment per aquesta imatge perquè el sol té el denominat efecte omega, una il·lusió òptica en la qual pareix que la base del sol tinga una peanya o unes potes que es recolzen sobre el mar.

També la pàgina de Facebook APOD ha publicat aquest dilluns la imatge i, a les 9 hores, quan només portava dos hores publicades, ja en tenia 1.300 'M'agrada' i s'havia compartit 250 vegades. La imatge ja es va publicar la setmana passada en la pàgina de Facebook, Sky, també depenent de la NASA, i en qüestió d'hores aquest bonic clarejar es va fer viral en les xarxes socials.

Ara, l'agència espacial nord-americana ha decidit declarar-la aquest dilluns 'Astronomy Picture of the Day' en publicar-la en el seu web. "És tota una fita que la NASA publique la fotografia del nostre veler i que va realitzar el nostre amic, Toni Sendra, ja que molt pocs fotògrafs espanyols han aconseguit publicar en aquesta important web", ha afirmat el patró de l'Slainte, Alejandro Grau.

Per la seua banda, el fotògraf Toni Sendra, autor de fotografies que han tingut la lluna plena com a protagonista, es mostra "entusiasmat" amb aquest nou assoliment. "Açò és com guanyar l'Óscar. És una de les màximes aspiracions per a un fotògraf astronòmic per la repercussió mundial que té", ha destacat.

La presa de la fotografia a l'alba en la platja de Cullera es va preparar minuciosament diversos dies abans. Sendra va estudiar la zona i com havia de situar-se el veler i ell per a poder prendre la imatge que volia.

El fotògraf li va donar a la tripulació del Slainte les coordenades exactes en les quals havien de situar-se i, a les 7.41 hores del dissabte 12 de setembre, va prendre la icònica imatge. Durant la sessió, Sendra va estar en contacte telefònic en tot moment amb Alejandro Grau perquè tot isquera perfecte.

Així, mentre el veler estava a tres milles mar endins, enfront de la platja de Sant Antoni -on se situen les torres Espacio-, el fotògraf es va quedar a peu de platja per a prendre la imatge amb un teleobjectiu. Aleshores, va capturar el sol amb la il·lusió omega, que es crea per la llum solar refractada per mitjà de l'aire calent just damunt l'aigua. La base que fa que el sol parega la lletra Omega és en realitat una imatge invertida de la superfície del sol just damunt l'aigua.