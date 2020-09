Debat.- Puig comença el seu discurs amb un record a les 1.584 víctimes de la Covid-19

Puig ha recalcat que ens trobem en un moment de "màxima dificultat" per la Covid-19 i, de fet, ha assegurat que "estem en el moment més complicat que ens ha tocat viure, el que cap haguera desitjat".

En eixe sentit, ha apuntat que el coronavirus ha afectat 35.000 persones que ja han rebut l'alta. "Vivim un moment de tristesa i patiment col·lectiu", ha assenyalat Puig, que ha citat les paraules d'Ausiàs March: "Una gran dolor que llengua no pot dir". "Sempre ho recordarem. Sempre els recordarem", ha postil·lat.

En eixe sentit, ha exposat que la "preocupació" s'ha "apoderat de tots nosaltres, per la salut de la nostra gent, per l'educació dels nostres fills i néts, i per l'impacte de la manera de guanyar-se la vida dels treballadors, autònoms i empresaris".

No obstant açò, ha recalcat que la foto seria "molt més fosca sense dos factors: l'aliança efectiva entre societat i les seues institucions", i d'un altre, "la gestió col·lectiva per a minimitzar els efectes de la pandèmia".