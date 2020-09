Segons ha informat aquest cos de seguretat en xarxes socials, anit es van mobilitzar diversos efectius dels parcs de Plana Baixa i Espadà Millars per a buscar i evacuar aquestes dos dones. Les dos es trobaven bé però no sabien on estaven i no podien continuar.

Els bombers van arribar fins al punt en el qual es trobaven les dos dones i van començar l'extracció. Es trobaven en una zona forestal d'accés complicat a causa de la gran quantitat de vegetació.