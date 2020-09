Pablo Casado: "Sánchez no viene a ayudar a Madrid, viene a hacer lo que le corresponde"

La reunión entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, pese a ser la primera reunión presencial de ambos dirigentes en solitario para abordar la situación descontrolada que vive la Comunidad de Madrid en relación al coronavirus, no supone nada excepcional en las filas del PP pese a que es un encuentro inédito hasta ahora. Más allá de valorar de forma positiva el acercamiento entre ambas administraciones, el líder de la oposición, Pablo Casado, considera que "Sánchez no viene a ayudar, viene a hacer lo que le corresponde".

En una entrevista en Telecinco, Casado ha reiterado que en una pandemia, las competencias exclusivas de las actuaciones las tiene el presidente del Gobierno y ha eximido de responsabilidad a la presidenta regional, a la que él mismo puso al frente del PP madrileño, por la situación crítica que vive la capital. "Madrid tiene nueve veces más concentración demográfica que el resto de España", ha señalado Casado. Con todo, ha criticado que Madrid sea la que esté en el foco mediático cuando nueve de los diez territorios más afectados en esta segunda ola en Europa son españoles, por lo que "no es solo Madrid. Aragón ha estado casi al borde del colapso".

Además de su densidad demográfica, ha recordado que en Madrid no hay una policía autonómica y que ni esta comunidad ni ninguna otra cuenta con mecanismos jurídicos que permitan restringir la movilidad de sus ciudadanos por lo que las alternativas se reducen a dos: "pedir el estado de alarma, que es una ruina, o hacer lo que está haciendo Madrid, ir confinando por barrios con ayuda de las policías locales".

En este sentido y ante las manifestaciones de los barrios y municipios del sur, los más afectados por las restricciones, así como por los contagios, Casado considera que el Gobierno "ha abandonado a todos los barrios, a los del norte y a los del sur".

Sobre los encontronazos entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, Casado se ha mostrado con la mano tendida para llegar a acuerdos en Sanidad, Educación o en el conflicto de catalán y asegura que es Sánchez quien ha rechazado sus propuestas y cualquier apoyo.

"Que España deje de ser 17 reinos de Taifas"

Las palabras de Casado han ido en línea con las del alcalde madrileño y portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida que, al igual que su jefe de filas, ha insistido en que "Sánchez no acude a Madrid para echar una mano sino a cumplir con sus obligaciones".

En este sentido, ha recalcado que el presidente del Gobierno debería reunirse con todos los presidentes autonómicos para fijar una estrategia común para que "España deje de ser 17 reinos de Taifas". "Nadie fuera de España entiende que no tengamos una estrategia común para frenar la pandemia", ha resaltado.

Para el regidor, Pedro Sánchez "tiene que asumir que por fin está aquí, no a echar una manita, sino a cumplir con las obligaciones que tiene encomendadas", y ha añadido que el encuentro "no se puede quedar en una foto" y que la reunión "se tiene que concretar en una serie de cuestiones".

Sobre los posibles errores del Gobierno regional, Almeida ha indicado que "por supuesto que se habrán cometido errores" pues "es imposible" no hacerlo, pero que "el problema no es cometerlos, sino no rectificarlos y no tomar las medidas más adecuadas en cada circunstancia".