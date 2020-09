2.000 persones opositen a les 136 places oferides per Ferrocarrils

Més de 2.000 aspirants es van presentar ahir a València i Alacant a les proves de les ofertes d'ocupació pública de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) corresponents als anys 2017, 2018 i 2019, així com per a la constitució de noves borses d'ocupació temporal, segons va informar la Generalitat en un comunicat.

Les bases d'aquesta convocatòria, que compta amb 136 vacants (106 corresponents a l'any 2019, 15 a 2018 i altres 15 a 2017), es van publicar al febrer en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, però van haver de ser ajornades per la pandèmia. Les proves van començar a les 09.00 hores en Fira València i a la Universitat d'Alacant d'una manera diferent: amb màscares, termòmetres i gels hidroalcohòlics al costat de les anotacions que revisaven els aspirants a última hora. En total, 2.203 persones es van presentar a les oposicions.

El 3 de juliol va acabar el termini d'admissió d'instàncies i les 22.227 sol·licituds les van registrar 3.437 persones, que finalment s'han reduït a 2.202, ja que 1.235 d'elles no complien alguns dels requisits requerits per al lloc de treball sol·licitat.

En concret, les 106 places corresponents a l'any 2019 quedarien desgranades de la següent manera: 21 agents d'estació per a València; 27 maquinistes de tramvia i 33 maquinistes de metre per a València; 8 maquinistes per a Alacant; 8 oficials per als tallers de València i un oficial de línia de tramvia a València.

També un cap d'estació operador d'Atenció al Viatger per a València; 5 places de cap de circulació a Alacant; una plaça d'agent de la unitat de supervisió i intervenció per a Alacant i un cap d'instal·lacions elèctriques i automatismes per a València.

Respecte a l'oferta de 2018, la relació de llocs a cobrir és la següent: 4 oficials per a Taller Machado; 3 oficials per a Tallers de València Sud; 3 maquinistes per al depòsit Tallers Machado; 2 maquinistes per a Tallers El Campello; 2 oficials-zelador de línia electrificada; 1 oficial de subestacions i telecomandament.

Les corresponents a 2017 inclouen: 2 maquinistes per a Benidorm; 1 maquinista per a Tallers El Campello; 7 oficials per a Tallers Machado; 2 oficials per a Tallers de València Sud; 2 factors de circulació a Altea, i 1 factor de circulació en Creueta.

Unes oposicions diferents

Els aspirants van viure ahir unes proves inusuals. Estaven obligats a portar màscara higiènica o quirúrgica (no es van admetre les de vàlvules) i una altra de recanvi; un gel individual i el seu propi bolígraf.