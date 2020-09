València reorienta el mig milió d'euros del Webit cap a ajudes a startups

La pandèmia ha obligat a suspendre els actes massius i esdeveniments de tota mena, tant culturals com esportius, fires i festivals. En aquest últim camp, i més concretament en el de l'emprenedoria i la innovació, València tenia prevista la celebració del festival tecnològic Webit, del 17 al 20 de juny en La Marina, però la crisi sanitària va fer malbé un esdeveniment per al qual l'Ajuntament de València, a través de l'àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, tenia reservada una inversió de 500.000 euros.

Aquests diners, no obstant això, no es perdran. El departament que dirigeix Pilar Bernabé ha optat per reorientar la partida pressupostària cap al sector de les empreses emergents (startups) tecnològiques, la innovació i l'emprenedoria a través de dues accions.

D'una banda, amb la convocatòria d'ajudes per a incentivar a startups, empreses tecnològiques i persones innovadores a presentar solucions als nous reptes de la ciutat. Es tracta de la presentació de projectes pilot per a serveis, iniciatives o productes basats en la ciència i la tecnologia. A més, una de les seues potes serà la cerca d'idees per a facilitar la recuperació econòmica de València en l'escenari posterior a la pandèmia del coronavirus.

Els àmbits dels projectes són molt oberts, i van des del turisme, la cultura i l'oci fins a l'entreteniment, passant per l'esport, la salut, l'ocupació, la formació, l'educació i les bretxes socials, comerç, retail i serveis, a més de donar cabuda a possibles solucions tecnològiques estratègiques per a l'economia valenciana.

La convocatòria, que beneficiarà tant a persones físiques com jurídiques domiciliades en el terme municipal de València (des d'un autònom a una startup o una empresa consolidada) se centrarà en els reptes que oferisquen solucions a petita escala (al comerç de proximitat, per exemple), però també en els dirigits a les grans necessitats de València en el seu conjunt com a ciutat innovadora.

A aquestes subvencions, les bases de les quals es publicaran durant els últims dies del mes de setembre, l'Ajuntament injectarà un pressupost de 450.000 euros, és a dir, el 90% de la partida que s'anava a destinar al Webit.

L'altre 10% (50.000 euros) s'ha dedicat a patrocinis per a esdeveniments que se celebren a la ciutat. En aquest cas, el pressupost es va esgotar a l'agost, quan es va obrir la convocatòria, davant l'elevada presentació de sol·licituds.

"Amb aquesta convocatòria busquem donar suport a la realització de projectes pilot de solucions, productes, serveis i iniciatives basades en la ciència i la tecnologia. Eines aplicables en els diferents sectors econòmics i productius de la nostra ciutat i que faciliten la seua recuperació econòmica, transformació i adequació al nou context generat en l'escenari postcovid-19", afirma la regidora Pilar Bernabé.

En la seua opinió, el present i el futur "es basa en la innovació i el desenvolupament tecnològic i científic, i València té tot el potencial per a ser una ciutat d'oportunitats, una ciutat referent a nivell europeu. Aquest és el camí que estem seguint i volem continuar", apunta.

Pendents dels '#iCapitalsAwards'

València és una de les sis ciutats finalistes en els #iCapitalsAwards, un certamen de la Comissió Europea que reconeix a la capital de la innovació de 2020. El procés finalitzarà aquest dijous 24 de setembre amb el nomenament de la seleccionada. Competeix al costat de Cluj-Napoca (Romania), Espoo (Finlàndia), Helsingborg (Suècia), Leuven (Bèlgica) i Viena (Àustria).