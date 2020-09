El PP reclama la reactivación de la Comisión de Transparencia y Control de Empresas Concesionarias

El popular expone en una nota de prensa que precisamente ha sido la situación tan excepcional de la pandemia del coronavirus la que "hace que el control y fiscalización de la oposición y de toda la corporación a las empresas concesionarias sean ahora más necesarios que nunca".

Así, reitera sus condolencias por la dolorosa perdida de la anterior presidenta de la comisión, Lucía Real, e insta al gobierno local a que reactive el funcionamiento ordinario de la misma lo antes posible, "ya que la ciudad y el Ayuntamiento necesitan que esta comisión funcione al cien por cien". "No podemos desaprovechar la mejor herramienta de fiscalización en el control de contratos y empresas concesionarias, que a la vez es primordial en el control presupuestario y económico de nuestro consistorio", subraya

"Jaén precisa una oposición fuerte, constructiva y que sea capaz de controlar y fiscalizar" al equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos, "aún más cuando estamos viendo que el gobierno municipal no tiene un rumbo fijo", insiste.

A su juicio, después de 15 meses de mandato "no vale la excusa de que el grupo popular no convocaba esta comisión en el último tramo del anterior mandato (2015-2019)". "Nuestro grupo está ahora mismo haciendo oposición, asumiendo ese papel con el mayor rigor y seriedad, y debemos ser responsables y trabajar en la fiscalización del gobierno municipal", agrega.

Finalmente, recuerda el "bloqueo sistemático" al que Millán y sus concejales sopmeten al principal grupo de la oposición, el PP, "no entregando la documentación solicitada o negando el acceso a ciertos expedientes", por lo que no quieren pensar que la no reactivación de esta comisión forme parte de "una estrategia general de PSOE y Ciudadanos de oscurantismo y falta de transparencia, en un claro y manifiesto incumplimientos de sus promesas electorales".