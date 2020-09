PSOE lleva a pleno de Diputación la situación de UCI del Hospital de Ronda y piden solución "definitiva"

También proponen instar a la Junta a realizar "una adecuada planificación y previsión" en la comarca de la Serranía de Ronda en la contratación de personal sanitario "para garantizar una asistencia sanitaria pública, gratuita y de calidad y evitar el cierre de nuevos servicios".

La diputada provincial del PSOE Gema Ruiz ha recordado que el pasado viernes 11 de septiembre el Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga informó del cierre de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de la Serranía de Ronda debido a la falta de personal, al cumplir profesionales de esta área aislamiento por haber estado en contacto con personas contagiadas de COVID-19.

Así, los pacientes ingresados fueron trasladados a otros centros. Al día siguiente, el Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga anunció la reapertura "con capacidad restringida" de la UCI del Hospital de Ronda.

"La alternativa planteada por el Área de Gestión Serranía de Málaga no es más que un parche que no soluciona el verdadero problema que no es otro que la falta de planificación en la contratación de personal para que nuestros servicios sanitarios puedan funcionar a pleno rendimiento y con garantías de seguridad para profesionales y pacientes", ha defendido.

Por ello, ha continuado, alcaldes y concejales de la comarca han remitido sendos escritos dirigidos al delegado provincial de Salud y Familia de la Junta de Andalucía en Málaga y a la Gerencia del Hospital de Ronda reclamando "una solución inmediata, completa y definitiva al cierre de la UCI del centro hospitalario que permita la vuelta de los pacientes que estaban ingresados en esta unidad y una adecuada planificación y previsión en la comarca en la contratación de personal sanitario para evitar el cierre de nuevos servicios".

"En plena pandemia no podemos permitirnos empeorar los servicios sanitarios que tenemos en la comarca, todo lo contrario, el objetivo debe ser incrementar la capacidad asistencial con más medios y personal sanitario", ha señalado en un comunicado Ruiz.

De igual modo, la diputada provincial ha recordado que el nuevo Hospital de la Serranía de Ronda comenzó a funcionar a pleno rendimiento en abril del año 2017 tras una inversión de más de 53 millones de euros de la Junta de Andalucía, entre construcción y equipamiento.

"Un nuevo centro hospitalario, que venía a sustituir al antiguo duplicando su capacidad, y que atiende a más de 85.000 habitantes de 39 municipios de las provincias de Málaga y Cádiz. Unas nuevas instalaciones que han permitido incrementar la capacidad quirúrgica y asistencial urgente en la comarca gracias a un hospital de referencia y moderno", ha concluido.