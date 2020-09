El cachorrito que se puso un esmoquin para ser adoptado, pero se quedó sin hogar

Vicente estaba a punto de conocer a sus nuevos dueños. Por eso, en la Fundación Rescátame, donde vivía el cachorrito, decidieron vestirlo para la ocasión con un esmoquin, pero los adoptantes no fueron a recogerle y el pequeño animal no fue a un nuevo hogar, según recoge The Mirror.

La organización benéfica publicó varias imágenes del animal contando su historia, que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Algunos usuarios incluso se alegraron de que no fuera adoptado por esas personas, ya que creían que quizás podrían haberle abandonado tiempo después.

"A Vicente lo dejaron vestido y alborotado y sigue disponible para adopción. El supuesto adoptante de Vicente nunca llegó por él. Ya cuando estaba listo para un hogar, bañadito, canceló su adopción", escribieron desde la protectora, explicando estas son las razones que les llevan a ser tan estrictos durante el proceso de adopción "porque no queremos tener ni la menor duda de que nuestros peludos van a quedar en excelentes manos para toda la vida".

Y recordaron que cuidar de un animal es una responsabilidad: "Si quieres adoptar, ten en cuenta que es un compromiso para siempre, los animales no son cosas de las puedes disponer cuando se te pasen las ganas de tener un perro".

La historia de Vicente, por suerte, ha tenido un final feliz y finalmente ha encontrado una familia y ya se encuentra viviendo con ella.