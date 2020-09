Cs pide "refuerzo y digitalización" de los Servicios Sociales para hacer frente al "alto número de casos"

En este sentido, ha advertido en un comunicado de que en la mayoría de las dependencias municipales en las que se atienden estos casos, el volumen de trabajo "se ha multiplicado de forma exponencial", lo que ha derivado en "un cierto colapso del servicio" y, por ende, "en una ralentización de los plazos de ayuda a las familias con más necesidades".

Pimentel, que ha mantenido una reunión con algunos de los representantes de la plantilla de los Servicios Sociales junto a la concejal de la formación naranja Amelia Velázquez, ha valorado "el esfuerzo social" que ha venido realizando el Ayuntamiento de Sevilla durante "estos meses tan complicados", pero ha pedido "un paso más" del gobierno municipal para "solucionar la gestión de la relación directa entre los trabajadores y los ciudadanos".

En este sentido, ha añadido que este contacto es "el primero que tienen las familias con la administración local", que "por su cercanía debe servir para solucionar los problemas más urgentes de los sevillanos", y que, por tanto, "todo lo que sea dinamizar la atención y acelerar la concesión de las ayudas será siempre una buena noticia para aquellos que disponen de menos recursos".

El líder de Cs en el Consistorio hispalense ha abogado también por "avanzar hacia la modernización y digitalización" de la gestión de los Servicios Sociales municipales, ya que "la actualización de sus mecanismos y procedimientos supondría una mejora de la atención prestada", así como "la reducción de las colas y los plazos de concesión de las ayudas, y permitiría descongestionar parte del trabajo que está llevando a cabo la plantilla".

Así, ha asegurado que "la modernización es un reto al que no debe renunciar el Ayuntamiento de Sevilla" y que "desde el grupo municipal de Ciudadanos llevamos reclamando desde hace ya varios años", pues "no puede ser que una ciudad como Sevilla no cuente con un sistema de gestión propio del siglo XXI en el que los sevillanos puedan mantener el contacto directo con la administración de forma telemática".

"La crisis económica derivada del Covid-19 nos ha cambiado por completo la vida y, por tanto, nuestra responsabilidad como representantes políticos es trabajar a diario por adaptar la administración a esta nueva realidad", añade.

Por ello, ha ofrecido el "apoyo" del grupo municipal de Cs para "negociar un acuerdo de presupuestos para el próximo año en el que primen los servicios públicos y la atención social del Ayuntamiento", de modo que "se aumenten las partidas previstas para este fin" para "articular los mecanismos necesarios que eviten que se mantenga este colapso en la atención a las familias".