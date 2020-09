PP en Ayuntamiento pide que Pleno muestre apoyo y reconocimiento a la monarquía como garante de la democracia

En la moción, el grupo municipal 'popular' recuerda que España "disfruta de una democracia consolidada, entre las más fuertes del mundo, tal como apuntan los indicadores internacionales más prestigiosos", aludiendo, entre otros, a Freedom House, en su último informe Freedom in the World o también al semanario The Economist con su más reciente Democracy Index (enero de 2020).

"Ambos estudios ratifican lo que ya concluyó el International Institute for Democracy and Electoral Assistance en The Global State of Democracy (noviembre de 2019), que otorga a España 0,7705 puntos sobre 1, lo que supone la posición 13 sobre 158 analizados", han señalado.

De igual modo, han recordado que la democracia española, "construida sobre la Transición, un proceso histórico basado en la concordia, referencia estudiada y elogiada internacionalmente", tiene su punto de partida formal en las elecciones generales del 15 de junio de 1977, que eligieron a un Parlamento determinante, las Cortes encargadas de elaborar la Constitución de 1978 y, "por tanto, de iniciar la democracia que ha propiciado el mayor avance de España en toda su historia".

"Una transformación sin precedentes gracias a su definición, aprobada en referéndum con enorme apoyo popular -tal como recogen las portadas de la prensa del 7 de diciembre de 1978 que los malagueños pueden contemplar en la plaza de la Constitución desde 2004-, como 'Estado social y democrático de derecho', desarrollada en el articulado de la Carta Magna".

De igual modo, en la iniciativa, consultada por Europa Press, recuerdan que a las elecciones generales de 1977 pudieron presentarse partidos de todas las sensibilidades políticas.

Además, añaden que la transición a la democracia "fue posible gracias al anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, que desde su llegada al trono quiso ser el rey de todos, impulsar la democratización de España -precisamente mediante la reforma política que permitió a todos los partidos concurrir a los comicios-, propiciar su homologación con los estados más desarrollados del planeta y, consecuentemente, facilitar su entrada en la comunidad internacional, objetivo conseguido con la incorporación a la Comunidad Económica Europea (CEE) -actual UE- el 1 de enero de 1986, durante el Gobierno de Felipe González (PSOE)".

En este sentido, aseguran que la monarquía, "como institución, ha prestado un gran servicio a España y a los españoles que está por encima de los presuntos cuestionables comportamientos de su anterior titular en el ámbito privado".

De igual modo, inciden en que Juan Carlos I "fue artífice de la democracia haciendo de la institución monárquica la base del consenso alcanzado en la Constitución de 1978" y desde 2014 "le corresponde a su sucesor, Felipe VI, el papel de garante de la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico".

"Una norma de todos para todos, a la que estamos sujetos los poderes públicos y los ciudadanos sin excepción", precisan en la moción, en la que se añade que "el compromiso de Felipe VI con la ejemplaridad y el correcto desempeño de sus funciones al frente de la Casa Real dan a la democracia española una estabilidad y solidez que nos permite, desde cualquier posición política, continuar trabajando juntos en el desarrollo de la Constitución".

Recuerdan, asimismo, que, como indica José Ignacio Torreblanca, "entre los países más ricos, democráticos y desarrollados del mundo destacan muchos que tienen un monarca como jefe del Estado; entre ellos, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia, Dinamarca, Luxemburgo y España. Por el contrario, los países más pobres y con peor índice de desarrollo humano son repúblicas".

Al respecto, inciden en recordar lo anterior porque "en los últimos meses se ha cuestionado la existencia de la monarquía parlamentaria, incluso desde el Gobierno, con declaraciones preocupantes, pues rompen unilateralmente los consensos alcanzados en 1978 y generan una división innecesaria".

Es más, señalan que "algunas de esas declaraciones contrarias a la monarquía parlamentaria, la mayoría en el ámbito de Podemos, parecen esconder un rechazo hacia la democracia tal como se instituyó y hacia la Constitución misma". Además, a esto, se añaden "algunos pronunciamientos desde el PSOE", como "un comunicado oficial" de Juventudes Socialistas emitido el 5 de agosto que decía aspirar al "establecimiento de una república".

A juicio del PP, "se trata de una negación de la realidad que pretende confundir a la opinión pública: en vez de asumir que España está entre las mejores democracias del mundo, se plantea que debería resetearse para empezar desde cero, como si los últimos 40 años, una etapa histórica cuyo balance es brillante, no hubieran existido".