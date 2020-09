Córdoba conmemora este lunes los 20 años del lanzamiento del disco 'Ciudad de las Ideas' de Vicente Amigo

En declaraciones a los periodistas en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, la concejal ha destacado que el lunes se va a celebrar el 20 aniversario de la publicación del disco de Vicente Amigo 'Ciudad de las Ideas' y como agradecimiento desde el Consistorio y la Delegación de Turismo "a todo el trabajo y todo lo que hace Vicente por llevar Córdoba a todos los lugares del mundo", se le rendirá un homenaje en la Plaza de las Tendillas a las 20,00 horas.

Así, ha detallado que "se va a escuchar este maravilloso disco y también va a haber proyecciones de la música de Vicente Amigo", al tiempo que a las 21,00 horas en la Puerta del Puente "se va a escuchar este disco", mientras que "la Cátedra de Flamencología va a grabar diferentes vídeos dando difusión al flamenco, a Vicente y a Córdoba como cuna del flamenco", ha precisado.

Igualmente, la edil ha agradecido a las diferentes radios de Córdoba que a las 13,15 horas del lunes van a emitir en sus frecuencias el disco de Vicente Amigo, a la vez que ha valorado que "la Asociación del Taxi, también a las 13,15 horas, va a poner en las diferentes emisoras el disco y cualquier persona que esté utilizando dicho servicio va escuchar y sumarse a este día de conmemoración y homenaje a Vicente Amigo".

"Nos hubiera gustado hacer algo más grande, pero nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias", se ha disculpado Albás, quien ha pedido "seguir siendo precavidos y estando con ilusión". En palabras de Albás, Vicente Amigo es "el mejor hijo adoptivo que podría tener Córdoba".

"UNA MÚSICA PARA SIEMPRE"

Por su parte, el guitarrista ha confesado que "siempre" está "en deuda con Córdoba", que está "muy agradecido a esta nueva muestra de consideración con mi trabajo y mi persona, y con el flamenco y la música". "Yo al final aspiro siempre a hacer buena música, desde Córdoba, mi tierra", ha resaltado, para agradecer "tantas muestras de cariño de Córdoba".

Tras el paso de los 20 años del lanzamiento de su disco, ha aseverado que él es "el mismo, con unas pocas de arrugas más, pero con las mismas metas a diario que me planteo, como es tratar de hacer lo mejor posible la música para ofrecer de mí lo mejor que llevo dentro".

De hecho, ha destacado, "ahora estoy en otro proyecto discográfico". Por tanto, "me mueven las mismas cosas y la misma ilusión de dar lo mejor de mí y que la música que haga no sea una música que se lleva o no, sino que sea una música para siempre", ha explicado, para apostillar que mantiene la misma "meta constante de cuando era chico".

Para él, 'Ciudad de las Ideas' fue "un disco muy especial, porque lo trabajé en Córdoba íntegramente, aunque después se masterizó en Nueva York", a la vez que "coincidió que fueron los primeros Grammy Latinos", donde "quizás tan importante o más es que estuvo nominado como mejor disco de todas las categorías", algo que "quizás fue hasta más premio todavía", ha apuntado Amigo.

Además, ha agregado que "no deja de ser un disco instrumental", matizando que a día de hoy "se sigue viendo que los discos instrumentales tienen un mercado distinto y quizás tienen menos relevancia que un disco donde hay un cantante".

De este modo, el guitarrista ha enfatizado que para él fue "muy especial ese momento y ese disco", aunque ha abundado en que en "todos los discos" que ha hecho ha puesto "el alma" y lo seguirá haciendo, "pero es verdad que algunos salen quizás más redondos y éste es uno de ellos", ha remarcado.

Preguntado por si este disco fue el modo de llegar al gran público, Amigo ha comentado que para él el público es "el que compra el disco, no hay pequeño público, ni grande, sino que todo el público es grande", si bien "éste quizás atravesó fronteras, a lo mejor por las colaboraciones y el argumento, más que nada".

En definitiva, el guitarrista ha declarado que en este disco "coincidieron una serie de cosas, como la compañía que también se involucró mucho, Córdoba, mi tierra, y unos ingredientes que hicieron posible que todas estas cosas pasaran".

ATRAVESÓ FRONTERAS

Además de ganar el Grammy al Mejor Álbum Flamenco, 'Ciudad de las Ideas' supuso un álbum que atravesó las fronteras españolas no sólo por su calidad, sino por los artistas de los que se acompañó el de Guadalcanal (Sevilla), como fueron Diego 'El Cigala' o el cantante argelino Cheb Khaled.

Este disco fue trabajado íntegramente en Córdoba, aunque masterizado en Nueva York y surgió después de que un amigo del guitarrista le regalara el libro 'El primer peldaño', de Kavafis. En una primera ojeada se topó con la frase que posteriormente le dio nombre al disco, 'Ciudad de las ideas'.

Amigo ha hecho alusión a la dificultad que supone vivir a día de hoy de la música, "ya que vivir para ella, ahora mismo, es lo más fácil". El confinamiento no ha supuesto para él un cambio de rutina en su día a día, dado que, tal y como él mismo ha afirmado, está "acostumbrado a vivir confinado en casa, componiendo y grabando".

El artista ha recordado que Córdoba cuenta con "numerosos y muy buenos artistas" y que, aunque ahora le ha tocado el reconocimiento a él, espera que "se haga extensible a los demás".